CANLI | Premier Lig ve Serie A'da şampiyonluk günü

Bugün İngiltere ve İtalya’da 2021-22 sezonunun şampiyonaları belli oluyor. Premier Lig’de saat 18.00’de Manchester City - Aston Villa ve Liverpool - Wolverhampton maçları oynanacak.

Manchester City, Aston Villa’yı mağlup ettiği takdirde diğer maçın sonucuna bakmaksızın üst üste ikinci Premier Lig şampiyonluğunu elde edecek.

Liverpool ise şampiyonluk için önce Wolves’ı yenmek zorunda. Kırmızılar, üç puanı alıp Manchester City’nin puan kaybını bekleyecek.

Serie A’da ise lider Milan, saat 19.00’da Sassuolo’ya konuk oluyor. Inter ise aynı saatte Sampdoria’yı konuk ediyor.

Milan, kazandığı takdirde Inter maçının sonucuna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Son şampiyon Inter ise Sampdoria’yı mağlup edip Milan’ın puan kaybını bekleyecek.

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