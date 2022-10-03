Napoli'ye transfer olan ve İtalya'da oldukça başarılı bir performans gösteren eski Fenerbahçe oyuncusu Kim Min Jae, Manchester United'ın radarında.

Daily Mail'de yer alan habere göre Manchester United, Kim Min Jae'yi ara transfer döneminde renklerine bağlamak istiyor. Kulübün, Güney Koreli yıldız için 44 milyon sterlin değerindeki bedeli gözden çıkardığı iddia ediliyor.