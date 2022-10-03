CanlıCANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Manchester City, Phil Foden ile 2027'ye kadar sözleşme uzatacak

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Phil Foden Man City 2022-23Getty Images
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    Manchester City, Foden ile sözleşme uzatacak

    Phil Foden Manchester City 2022-23Getty

    The Athletic'de yer alan habere göre Manchester City, bu hafta Phil Foden ile 2027'ye kadar sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

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    Manchester United, Napoli'den Kim Min Jae'yi radarına aldı

    Kim Min Jae NapoliGetty

    Napoli'ye transfer olan ve İtalya'da oldukça başarılı bir performans gösteren eski Fenerbahçe oyuncusu Kim Min Jae, Manchester United'ın radarında.

    Daily Mail'de yer alan habere göre Manchester United, Kim Min Jae'yi ara transfer döneminde renklerine bağlamak istiyor. Kulübün, Güney Koreli yıldız için 44 milyon sterlin değerindeki bedeli gözden çıkardığı iddia ediliyor.

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    Manchester City, Erling Haaland'a yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor

    20221002 Erling HaalandGetty Images

    Daily Star'ın haberine göre; Manchester City, Erling Haaland'ın kontratını yenilemeye hazırlanıyor. Premier Lig ekibi, sezona iyi başlayan Norveçliyi maaş artışıyla ödüllendirmek istiyor.