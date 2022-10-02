Takvim'de yer alan habere göre; Shota Arveladze ile yolların ayrılmasının ardından Hull City'de gündem Sergen Yalçın. Championship ekibi ile Şenol Güneş ve Fatih Terim'in isimleri de anılıyordu. Ancak menajerlik görevi için Sergen Yalçın düşünülüyor.