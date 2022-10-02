CanlıCANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Manchester City, Haaland'a yeni sözleşme teklif edecek

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

Erling Haaland 2022-23Getty
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    Manchester City ile Liverpool'un hedefinde Matheus Nunes var

    Matheus NunesGetty Images

    Sunday Mirror'ın haberine göre; Manchester City ve Liverpool, Wolverhampton Wanderers forması giyen Matheus Nunes'i kadrosuna katmak istiyor.

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    Juventus, Barcelona'dan Alba'yı istiyor

    Calciomercato'nun haberine göre; Juventus, Barça'nın beki Jordi Alba için bir hamle yapmayı planlıyor. Serie A ekibi, Alex Sandro'nun yerini doldurmak istiyor.

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    Hull City'de gündem Sergen Yalçın

    Sergen Yalcin Besiktas Coach 2021AA

    Takvim'de yer alan habere göre; Shota Arveladze ile yolların ayrılmasının ardından Hull City'de gündem Sergen Yalçın. Championship ekibi ile Şenol Güneş ve Fatih Terim'in isimleri de anılıyordu. Ancak menajerlik görevi için Sergen Yalçın düşünülüyor.

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    Manchester City, Erling Haaland'a yeni sözleşme teklif edecek

    Haaland(C)Getty Images

    Daily Star'ın haberine göre; Manchester City, Erling Haaland'ın kontratını yenilemeye şimdiden hazır. Premier Lig ekibi, sezona iyi başlayan Norveçliyi maaş artışıyla ödüllendirmek istiyor.