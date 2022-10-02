Sunday Mirror'ın haberine göre; Manchester City ve Liverpool, Wolverhampton Wanderers forması giyen Matheus Nunes'i kadrosuna katmak istiyor.
CanlıCANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Manchester City, Haaland'a yeni sözleşme teklif edecek
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Manchester City ile Liverpool'un hedefinde Matheus Nunes varGetty Images
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Juventus, Barcelona'dan Alba'yı istiyor
Calciomercato'nun haberine göre; Juventus, Barça'nın beki Jordi Alba için bir hamle yapmayı planlıyor. Serie A ekibi, Alex Sandro'nun yerini doldurmak istiyor.
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Hull City'de gündem Sergen YalçınAA
Takvim'de yer alan habere göre; Shota Arveladze ile yolların ayrılmasının ardından Hull City'de gündem Sergen Yalçın. Championship ekibi ile Şenol Güneş ve Fatih Terim'in isimleri de anılıyordu. Ancak menajerlik görevi için Sergen Yalçın düşünülüyor.
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Manchester City, Erling Haaland'a yeni sözleşme teklif edecek(C)Getty Images
Daily Star'ın haberine göre; Manchester City, Erling Haaland'ın kontratını yenilemeye şimdiden hazır. Premier Lig ekibi, sezona iyi başlayan Norveçliyi maaş artışıyla ödüllendirmek istiyor.