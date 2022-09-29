CanlıCANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Inter, Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek istiyor

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

Çağlar SöyüncüGetty
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    Pelkas: "Bu soruya şimdilik cevap veremem"

    Dimitris Pelkas FenerbahceAA

    Spor Arena'nın haberine göre; Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olan Dimitrios Pelkas geleceği hakkında konuştu. "Hull City ile yeni sezonda da devam edecek misin?" sorusuna Yunan oyuncu şu yanıtı verdi: "Bu soruya şimdilik cevap veremem. Buraya futbol oynamayı özlediğim için geldim. Daha fazla oynamak ve takıma yardımcı olmak istiyorum. Bu ligi merak ediyorum. Bu transfer daha yükseğe çıkıp çıkamayacağımı görmek için bir meydan okuma."

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    Galatasaray transferlere Ocak'ta da devam edecek

    Fode Ballo Toure MilanGetty

    Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki hedefi Milan forması giyen Fode Ballo-Toure. 25 yaşındaki oyuncuyu yaz transfer döneminde transfer etmek sarı-kırmızılılar, Milan'ın kapısını çaldı ancak teklifleri kabul edilmedi. Galatasaray, ara transfer döneminde Toure için bir kez daha girişimde bulunacak.

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    Karim Benzema ile Real Madrid görüşmelerde sona geldi

    Karim Benzema Champions League trophy Real Madrid 2021-22Getty Images

    Nicolo Schira'nın haberine göre; Karim Benzema ile Real Madrid sözleşme uzatma görüşmelerinde son aşamaya geldi. Fransız yıldızın kontratı sezon sonunda sona ererken Real Madrid, oyuncuyu 2024'e kadar kadroda tutacak.

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    Inter, Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek istiyor

    Çağlar SöyüncüGetty

    La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Inter bu sezon Leicester City'de fazla forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek istiyor. Milli oyuncunun Atletico Madrid ile anlaştığı iddia ediliyordu.