Spor Arena'nın haberine göre; Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olan Dimitrios Pelkas geleceği hakkında konuştu. "Hull City ile yeni sezonda da devam edecek misin?" sorusuna Yunan oyuncu şu yanıtı verdi: "Bu soruya şimdilik cevap veremem. Buraya futbol oynamayı özlediğim için geldim. Daha fazla oynamak ve takıma yardımcı olmak istiyorum. Bu ligi merak ediyorum. Bu transfer daha yükseğe çıkıp çıkamayacağımı görmek için bir meydan okuma."