Spor Arena'nın haberine göre; Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olan Dimitrios Pelkas geleceği hakkında konuştu. "Hull City ile yeni sezonda da devam edecek misin?" sorusuna Yunan oyuncu şu yanıtı verdi: "Bu soruya şimdilik cevap veremem. Buraya futbol oynamayı özlediğim için geldim. Daha fazla oynamak ve takıma yardımcı olmak istiyorum. Bu ligi merak ediyorum. Bu transfer daha yükseğe çıkıp çıkamayacağımı görmek için bir meydan okuma."
CanlıCANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Inter, Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek istiyor
- -
Pelkas: "Bu soruya şimdilik cevap veremem"AA
- -
Galatasaray transferlere Ocak'ta da devam edecekGetty
Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki hedefi Milan forması giyen Fode Ballo-Toure. 25 yaşındaki oyuncuyu yaz transfer döneminde transfer etmek sarı-kırmızılılar, Milan'ın kapısını çaldı ancak teklifleri kabul edilmedi. Galatasaray, ara transfer döneminde Toure için bir kez daha girişimde bulunacak.
- -
Karim Benzema ile Real Madrid görüşmelerde sona geldiGetty Images
Nicolo Schira'nın haberine göre; Karim Benzema ile Real Madrid sözleşme uzatma görüşmelerinde son aşamaya geldi. Fransız yıldızın kontratı sezon sonunda sona ererken Real Madrid, oyuncuyu 2024'e kadar kadroda tutacak.
- -
Inter, Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek istiyorGetty
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Inter bu sezon Leicester City'de fazla forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek istiyor. Milli oyuncunun Atletico Madrid ile anlaştığı iddia ediliyordu.