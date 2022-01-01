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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü transferi için bastırıyor

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Çağlar Söyüncü, Erling Haaland
Getty

Fenerbahçe'nin Hazard rüyası gerçek mi oluyor?

2022-09-04T07:22:18.281Z

El Nacional'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Real Madrid'deki durumu belirsiz olan Eden Hazard'ı transfer etmek istiyor.

Hem Avrupa hem de Süper Lig 'de başarılı olmak için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'de 8 Eylül'e kadar devam eden transfer döneminde flaş bir hamle yapmayı planlıyor.

Sarı-lacivertli ekip, Hazard için büyük bir rakip ile karşılaşmayacak.

Ancak, transferin önündeki en büyük engel Hazard'ın yüksek maaşı olabilir.

Eğer Belçikalı yıldız maaşını düşürmeyi ve Fenerbahçe de maaşının büyük bir kısmını ödemeyi kabul ederse bu transfer gerçekleşecek.

Eden Hazard transfert Real Madrid 100 M€
Getty Images

Icardi, Aslan oluyor 🦁

2022-09-04T06:15:04.344Z

Fanatik; Galatasaray'ın PSG'nin yıldızı Mauro Icardi ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardığını yazdı.

Arjantinli yıldız, önümüzdeki hafta içi İstanbul'a gelecek ve sarı-kımızılı ekiple sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe de istedi

Galatasaray'ın 1 yıllığına kiraladığı 1.81 boyundaki yıldız için Fenerbahçe de son anda masaya oturdu.

Ancak Icardi, Galatasaray'a söz verdiğini söyleyerek sarı-kırmızılı ekibi tercih etti.

Mauro Icardi
Getty

Galatasaray, Çağlar için bastırıyor

2022-09-04T06:11:49.091Z

Portekiz-Türkiye, Çağlar Söyüncü
Getty