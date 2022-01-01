El Nacional'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Real Madrid'deki durumu belirsiz olan Eden Hazard'ı transfer etmek istiyor.

Hem Avrupa hem de Süper Lig 'de başarılı olmak için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'de 8 Eylül'e kadar devam eden transfer döneminde flaş bir hamle yapmayı planlıyor.

Sarı-lacivertli ekip, Hazard için büyük bir rakip ile karşılaşmayacak.

Ancak, transferin önündeki en büyük engel Hazard'ın yüksek maaşı olabilir.

Eğer Belçikalı yıldız maaşını düşürmeyi ve Fenerbahçe de maaşının büyük bir kısmını ödemeyi kabul ederse bu transfer gerçekleşecek.