Juventus, Bernat'la ilgileniyor
La Gazzetta dello Sport'a göre (Le10Sport aracılığıyla) Serie A devi Juventus, ocak ayındaki transfer döneminde Paris Saint-German (PSG) sol bek Juan Bernat'ı almaya hevesli.
Nuno Mendes'in geçen sezondan bu yana düzenli olarak kulübün sol beki olarak başlamasıyla, 29 yaşındaki İspanyol oyuncunun süresi azaldı.
Ve bu da onu kulüpten ayrılmaya ve İtalyan takımına katılmaya itebilir.
Manchester kulüpleri Inter'in oyuncusu için savaşacak
Gazzetta dello Sport'a göre Manchester United ve Manchester City, gelecek sezon Inter Milan'ın defans oyuncusu Alessandro Bastoni'yle sözleşme imzalamaya istekli görünüyor.
İki Manchester kulübünün yanı sıra, İtalyan oyuncuyla Tottenham Hotspur da ilgileniyor.
Newcastle, Tielemans için teklif yapacak
Newcastle United, Express'e göre Ocak ayındaki transfer penceresinde Leicester City'den Youri Tielemans için 15 milyon sterlinlik bir teklif vermeyi planlıyor.
25 yaşındaki orta saha oyuncusunun Foxes ile sözleşmesi 2022-23 sezonunun sonunda sona eriyor, bu nedenle önümüzdeki transfer döneminde, oyuncuyu bir ücret karşılığında satmak için son fırsatları olacak.
City, Bellingham yarışında Liverpool ve United'ın önünde
Borussia Dortmund, Jude Bellingham'ı 83 milyon Sterlin'e satmak istiyor.
The Sun, Manchester City'nin İngiliz orta saha oyuncusu için Manchester United ve Liverpool'u yeneceklerinden emin olduğunu iddia ediyor.
"Galatasaray'ı duyunca nefes nefese kaldım"
Galatasaray'ın yeni transferlerin Ross, ülkesinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Aalborg ile Galatasaray’ın yaptığı anlaşmayı antrenman için tesislere gittiğimde, ‘Derhal kulüp ofisine gelmelisin’ dediklerinde öğrendim.
"Kulüp direktörü Inge Andre Olsen ile menajer Bach Lund, kulüplerin transfer için anlaşmak üzere olduğunu belirterek, ‘Hemen eve git ve eşyalarını topla. Buraya veda etmelisin” dediler.
"Ofiste ağzım açık oturdum ve Galatasaray'ı duyduğumda nefes nefese kaldım. Bir buçuk gün sonra da İstanbul’da imzalar atıldı."
Henüz forma şansı bulamayan genç oyuncu, transfer sürecini ise "çılgınca" olarak değerlendirdi.