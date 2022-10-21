CanlıCANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'ın öncelikli transfer hedefi İlkay Gündoğan

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

Ilkay Gundogan Manchester City 2022Getty Images
0 yeni gönderi
Live BlogTransfersSüper LigSerie APremier LigLa LigaBundesligaLigue 1
  • -

    İlkay Gündoğan Galatasaray'a doğru

    Ilkay Gundogan Manchester City 2022-23Getty

    İngiliz basınından The Sun, Galatasaray'ın Manchester City'deki kontratının son yılına giren İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istediğini öne sürdü. Habere göre daha önce Türkiye'de oynamak istediğini açıklayan İlkay Gündoğan'ın City ile henüz yeni sözleşme imzalamaması da bu iddiayı güçlendiriyor.

    Pep Guardiola'nın Manchester City'nin başına geçmesinin ardından yaptığı ilk transfer olan İlkay, İngiliz ekibiyle çıktığı 267 maçta 51 gol atmıştı. Manchester'da geçirdiği altı yılda dört Premier Lig zaferi yaşayan oyuncu, daha önce yaptığı açıklamada çocukken sarı-kırmızılı takımı tuttuğunu söylemişti.