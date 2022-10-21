İngiliz basınından The Sun, Galatasaray'ın Manchester City'deki kontratının son yılına giren İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istediğini öne sürdü. Habere göre daha önce Türkiye'de oynamak istediğini açıklayan İlkay Gündoğan'ın City ile henüz yeni sözleşme imzalamaması da bu iddiayı güçlendiriyor.

Pep Guardiola'nın Manchester City'nin başına geçmesinin ardından yaptığı ilk transfer olan İlkay, İngiliz ekibiyle çıktığı 267 maçta 51 gol atmıştı. Manchester'da geçirdiği altı yılda dört Premier Lig zaferi yaşayan oyuncu, daha önce yaptığı açıklamada çocukken sarı-kırmızılı takımı tuttuğunu söylemişti.