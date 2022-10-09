CanlıCANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fransız ekipleri, Sacha Boey'i gözüne kestirdi

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Sacha Boey, GalatasarayAA
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TransfersSüper LigGalatasaray
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    Torreira, Fiorentina'ya dönebilir

    Lucas Torreira, FiorentinaGetty Images

    Sezon başında Arsenal'den Galatasaray'a bonservisiyle katılan Torreira, eski takımı Fiorentina'ya dönebilir.

    Footballitalia'nın derlediği habere göre; Uruguaylı oyuncu Florencia'dan bir ev satın aldı ve gelecek planlarını burada yapıyor.

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    Ligue 1'den Boey'e ilgi

    Sacha BoeyGetty

    Bu sezon gösterdiği performansla Galatasaray'ın belki de en iyi oyuncusu olan Fransız sağ bek Boey'e ülkesinin takımları da ilgi duymaya başladı.

    Fanatik'in haberine göre; Fransız ekipleri, Sacha Boey'i gözlemliyor.