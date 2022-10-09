Sezon başında Arsenal'den Galatasaray'a bonservisiyle katılan Torreira, eski takımı Fiorentina'ya dönebilir.
Footballitalia'nın derlediği habere göre; Uruguaylı oyuncu Florencia'dan bir ev satın aldı ve gelecek planlarını burada yapıyor.
Sezon başında Arsenal'den Galatasaray'a bonservisiyle katılan Torreira, eski takımı Fiorentina'ya dönebilir.
Footballitalia'nın derlediği habere göre; Uruguaylı oyuncu Florencia'dan bir ev satın aldı ve gelecek planlarını burada yapıyor.
Bu sezon gösterdiği performansla Galatasaray'ın belki de en iyi oyuncusu olan Fransız sağ bek Boey'e ülkesinin takımları da ilgi duymaya başladı.
Fanatik'in haberine göre; Fransız ekipleri, Sacha Boey'i gözlemliyor.