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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Al Jazira Fenerbahçeli Filip Novak için teklif yaptı

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Filip Novak Fenerbahçe 08062020
instagram/fida7

Al Jazira'dan Fenerbahçeli Filip Novak'a teklif

2022-09-27T07:55:49.260Z

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun iddiasına göre Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira, Fenerbahçe'li Çek sol bek Filip Novak'a teklif yaptı.

2020 yılında Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer edilen Filip Novak, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 51 maçta 4 gol ve 3 asist kaydetmişti.

Filip Novak Fenerbahçe
AA

Beşiktaş'a yeni bir İngiliz daha

2022-09-27T06:07:58.887Z

Beşiktaş'ın, Charlton'da forma giyen Jeserun Rak Sakyi'yi gündeme aldığı ve ara transfer döneminde renklerine bağlamak istediği iddia edildi.

Bonservisi Crystal Palace'da bulunan 19 yaşındaki Jeserun Rak Sakyi için Ocak'ta resmi adımların atılması bekleniyor.

Jesurun Rak-Sakyi Crystal Palace

Fenerbahçe'ye Macar sol kanat

2022-09-27T05:59:05.642Z

Uluslar Ligi'nde Almanya'yı deplasmanda 1-0 yenerek dikkatleri toplayan Macaristan Milli Takımı ve Macar oyuncular Türkiye'den de ilgi görüyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Belçika'nın Lommel takımında oynayan 17 yaşındaki Macar oyuncu Zalan Vancsa ile ilgileniyor.

Fenerbahçe scout ekibinin Zalan Vancsa hakkında Jesus'a detaylı bir rapor hazırlayacağı iddia ediliyor.

Zalan Vancsa MTK Budapest 2021-22
Getty Images

Roberto Firmino & Memphis Depay takası

2022-09-27T05:51:43.917Z

Liverpool'da son zamanlarda forma şansı bulamayan Roberto Firmino, iddialara göre takımdan ayrılacak.

Sports'da yer alan haberlere göre, Liverpool Roberto Firmino ile ara transfer döneminde yollarını ayıracak ve Firmino'nun karşılığında Barcelona'dan Mmephis Depay'ı renklerine bağlayacak.

Takımdan ayrılması zaten bir süredir gündemde olan Roberto Firmino, Liverpool'un Sadio Mane ile yollarını ayırdığı yaz transfer döneminde, kulüpte kalmayı tercih ettiği bildirilmişti.

Ancak şu an her iki tarafın da takasa sıcak baktığı iddia edildi.

Roberto Firmino Liverpool Newcastle 2022-23
Getty Images