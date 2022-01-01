Al Jazira'dan Fenerbahçeli Filip Novak'a teklif
Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun iddiasına göre Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira, Fenerbahçe'li Çek sol bek Filip Novak'a teklif yaptı.
ÖZEL | Al Jazira, Fenerbahçe forması giyen Filip Novak için resmi teklif yaptı.— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) September 26, 2022
2020 yılında Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer edilen Filip Novak, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 51 maçta 4 gol ve 3 asist kaydetmişti.
Beşiktaş'a yeni bir İngiliz daha
Beşiktaş'ın, Charlton'da forma giyen Jeserun Rak Sakyi'yi gündeme aldığı ve ara transfer döneminde renklerine bağlamak istediği iddia edildi.
Bonservisi Crystal Palace'da bulunan 19 yaşındaki Jeserun Rak Sakyi için Ocak'ta resmi adımların atılması bekleniyor.
Fenerbahçe'ye Macar sol kanat
Uluslar Ligi'nde Almanya'yı deplasmanda 1-0 yenerek dikkatleri toplayan Macaristan Milli Takımı ve Macar oyuncular Türkiye'den de ilgi görüyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Belçika'nın Lommel takımında oynayan 17 yaşındaki Macar oyuncu Zalan Vancsa ile ilgileniyor.
Fenerbahçe scout ekibinin Zalan Vancsa hakkında Jesus'a detaylı bir rapor hazırlayacağı iddia ediliyor.
Roberto Firmino & Memphis Depay takası
Liverpool'da son zamanlarda forma şansı bulamayan Roberto Firmino, iddialara göre takımdan ayrılacak.
Sports'da yer alan haberlere göre, Liverpool Roberto Firmino ile ara transfer döneminde yollarını ayıracak ve Firmino'nun karşılığında Barcelona'dan Mmephis Depay'ı renklerine bağlayacak.
Takımdan ayrılması zaten bir süredir gündemde olan Roberto Firmino, Liverpool'un Sadio Mane ile yollarını ayırdığı yaz transfer döneminde, kulüpte kalmayı tercih ettiği bildirilmişti.
Ancak şu an her iki tarafın da takasa sıcak baktığı iddia edildi.