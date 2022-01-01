Liverpool'da son zamanlarda forma şansı bulamayan Roberto Firmino, iddialara göre takımdan ayrılacak.

Sports'da yer alan haberlere göre, Liverpool Roberto Firmino ile ara transfer döneminde yollarını ayıracak ve Firmino'nun karşılığında Barcelona'dan Mmephis Depay'ı renklerine bağlayacak.

Takımdan ayrılması zaten bir süredir gündemde olan Roberto Firmino, Liverpool'un Sadio Mane ile yollarını ayırdığı yaz transfer döneminde, kulüpte kalmayı tercih ettiği bildirilmişti.

Ancak şu an her iki tarafın da takasa sıcak baktığı iddia edildi.