Fanatik'in haberine göre; Liverpool gözlemcileri, Konyaspor maçına 11'de başlayan Sacha Boey, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Nelsson'nun performansını takip ediyor. İngiliz ekibi, bu 4 futbolcuyu sezon boyunca takip edecek.
CanlıCANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Dele Alli, Beşiktaş'tan Ocak'ta ayrılabilir
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Liverpool, Galatasaray'ın yıldızlarını takipteAA
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Sevilla'da Sampaoli dönemi başlayabilir
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sevilla, Julen Lopetegui'nin görevine son verilmesinin ardından Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirmeye hazırlanıyor.
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Fenerbahçe'nin yıldızlarına Avrupa'dan talip var
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin yıldızlarıyla Avrupa ekipleri ilgileniyor. Atletico Madrid gözüne Crespo'yu kestirirken Napoli, Sevilla ve Ajax'ın da takip ettiği Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde. Leeds United ise sarı-lacivertli kulübe Osayi-Samuel için teklif yapacak.
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Galatasaray'dan Muslera'nın yerine transfer
Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılar 2011-2012 sezonunda Lazio'dan kadrosuna kattığı Fernando Muslera'nın alternatifini aramaya başladı. Lorenzo Montipo ile ilgilenen Galatasaray, oyuncu için bir hamlede bulunabilir.
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Galatasaray'dan Sacha Boey'ye zamAA
Sabah Spor'un haberine göre; Sacha Boey zamlı sözleşmeyi kaptı. Galatasaray yönetiminin bir ay önce görüşmelere başladığı 22 yaşındaki oyuncu, 2 milyon euro’dan kapıyı açtı. 900 bin euro’ya el sıkışılması bekleniyor.
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Dele Alli, Beşiktaş'tan Ocak'ta ayrılabilirAA
A Spor'un İngiliz basınına dayandırdığı habere göre; Beşiktaş, Dele Alli'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacak hatta iki taraf arasında yapılan anlaşma ocak ayında bozulabilir. Everton, oyuncuyu ara transfer döneminde farklı bir kulübe kiralayacak. Dele Alli'nin bir sonraki adresi Fiorentina olabilir.