Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin yıldızlarıyla Avrupa ekipleri ilgileniyor. Atletico Madrid gözüne Crespo'yu kestirirken Napoli, Sevilla ve Ajax'ın da takip ettiği Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde. Leeds United ise sarı-lacivertli kulübe Osayi-Samuel için teklif yapacak.