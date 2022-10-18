Fotomaç'ın 90min'e dayandırdığı habere göre; Kim Min-jae'yi renklerine katmak isteyen ancak bonservisini yüksek bulan Tottenham, şu sıralar bunun pişmanlığını yaşıyor. Eylül 2020'de Beijing Gouan'daki oyuncuyla ilgilenen İngiliz ekibi, Kim için istenen 10 milyon sterlin'i çok buldu. Tottenham yöneticileri, Fenerbahçe ve Napoli formasıyla performansındaki istikrarı sürdüren oyuncuya bu rakamı vermedikleri için pişman. İngiliz ekibi, bu transfer gerçekleşmediği için Heung-min Son'dan özür diledi.