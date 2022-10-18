Fotomaç'ın 90min'e dayandırdığı habere göre; Kim Min-jae'yi renklerine katmak isteyen ancak bonservisini yüksek bulan Tottenham, şu sıralar bunun pişmanlığını yaşıyor. Eylül 2020'de Beijing Gouan'daki oyuncuyla ilgilenen İngiliz ekibi, Kim için istenen 10 milyon sterlin'i çok buldu. Tottenham yöneticileri, Fenerbahçe ve Napoli formasıyla performansındaki istikrarı sürdüren oyuncuya bu rakamı vermedikleri için pişman. İngiliz ekibi, bu transfer gerçekleşmediği için Heung-min Son'dan özür diledi.
CanlıCANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Bayern Münih, Arsenal ve Manchester United, Napoli'nin yıldızı Osimhen için devrede
Getty Images
- -
Tottenham, Kim Min-jae için pişman olduGetty
- -
Galatasaray listesine Fedor Smolov'ı aldıGettyImages
Skorer'de yer alan habere göre; Gol yollarında sıkıntılar yaşayan Galatasaray, Rus golcü Fedor Smolov'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmak için transfer teklifi sundu. Sözleşmesi 2024'te bitecek olan oyuncuyu Galatasaray bonservisiyle renklerine kazandırmak istiyor.
- -
Aston Villa 🤝 Pochettino(C)Getty Images
Telegraph'ın haberine göre; Aston Villa, PSG'nin eski patronu Mauricio Pochettino'yu takımın başına getirmeyi düşünüyor.
- Siyah-beyazlıların son maçında istifa sesleri yükselmişti ancak Beşiktaş yönetimi, Ismael ile yola devam etmekte kararlı.-
Beşiktaş'ta Valerien Ismael kararı
- -
Avrupa devleri, Napoli'nin yıldızı Osimhen için devrede
Fichajes'ın haberine göre; Bayern Münih, Arsenal ve Manchester United, Victor Osimhen yarışına öncülük ediyorlar. Manchester United mali nedenlerden dolayı biraz umutsuz olsa da Bayern Münih ile Arsenal, Napoli forması giyen oyuncuyu Serie A'dan koparmaya niyetli.