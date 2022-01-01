CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Barcelona, PSG ve Juventus Mahrez ile ilgileniyor

Dybala'nın yeni durağı belli oluyor
Paulo Dybala, Juventus'taki sözleşmesi sona erdiğinde serbest oyuncu olmaya hazırlanıyor.
Calciomercato, başta Inter ve Atletico Madrid olmak üzere birçok kulübün Arjantinli ile temas kurduğunu söyledi.
Pochettino ayrılıyor
Le Parisien, Mauricio Pochettino'nun yakında Paris Saint-Germain tarafından kovulacağını bildirdi.
Arjantinli teknik direktörün kulüpten ayrılması halinde yaklaşık 15 milyon Euro tazminat alacağı konuşuluyor.
Barcelona'dan Mahrez hamlesi
Barcelona, Paris Saint-Germain ve Juventus'un gözü Manchester City'nin yıldızı Riyad Mahrez'de.
Fichajes, Premier Lig kulübünün bu yaz Erling Haaland tranfserini finanse etmek için Mahrez'i satmayı tercih edebileceğini ve bu üç kulübün onunla ilgilendiğini bildirdi.