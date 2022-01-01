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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Barcelona, PSG ve Juventus Mahrez ile ilgileniyor

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Riyad Mahrez Man City 2022
Getty

Dybala'nın yeni durağı belli oluyor

2022-04-25T05:24:22.095Z

Paulo Dybala, Juventus'taki sözleşmesi sona erdiğinde serbest oyuncu olmaya hazırlanıyor.

Calciomercato, başta Inter ve Atletico Madrid olmak üzere birçok kulübün Arjantinli ile temas kurduğunu söyledi.

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Getty

Pochettino ayrılıyor

2022-04-25T05:20:52.030Z

Le Parisien, Mauricio Pochettino'nun yakında Paris Saint-Germain tarafından kovulacağını bildirdi.

Arjantinli teknik direktörün kulüpten ayrılması halinde yaklaşık 15 milyon Euro tazminat alacağı konuşuluyor.

Mauricio Pochettino PSG Lens Ligue 1 23042022
Getty

Barcelona'dan Mahrez hamlesi

2022-04-25T05:16:05.981Z

Barcelona, Paris Saint-Germain ve Juventus'un gözü Manchester City'nin yıldızı Riyad Mahrez'de.

Fichajes, Premier Lig kulübünün bu yaz Erling Haaland tranfserini finanse etmek için Mahrez'i satmayı tercih edebileceğini ve bu üç kulübün onunla ilgilendiğini bildirdi.