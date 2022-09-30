Skorer'de yer alan habere göre; Son 3 haftada 28 dakika görev alan Haris Seferovic bu durumdan rahatsız ve ara transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşünüyor. Seferovic'in menajeri önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek durumu masaya yatıracak. İsviçreli oyuncuya Körfez ülkelerinden talip var.
CanlıCANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Barcelona, İlkay Gündoğan için harekete geçti
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- Manchester City, transfer döneminde Barcelona'nın kadrosuna katmak istediği Bernardo Silva ile masaya oturacak.-
Manchester City'den Bernardo Silva'ya Barcelona sorusuGetty
Times'ta yer alan habere göre, İngiliz ekibi, Portekizli futbolcunun gelecek yaz Barcelona'ya gidip gitmek istemediğini öğrenmeye kararlı. Pep Guardiola'nın ekibi, Silva'dan gelecek cevaba göre transfer planlarına şekil verecek. Barcelona patronu, Xavi Hernandez ise Silva'yı konusunda ısrarcı.
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Antonio Conte'den Juventus iddialarına yanıtGetty Images
"Devam eden bir sözleşmem var ve Tottenham'da mutluyum, burada çalışmaktan keyif alıyorum. Gelecek için sorun görmüyorum. Bazı söylentiler şu anki Juventus teknik direktörüne ve bana saygısızlık."
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Barcelona, İlkay Gündoğan için harekete geçtiGetty
Fanatik'te yer alan habere göre; Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda biten İlkay Gündoğan'a Barcelona talip oldu. İspanyol devi, oyuncunun temsilcileriyle temas kurarken İlkay da bu yeni meydan okumaya hazır.