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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Anderson Talisca, Beşiktaş'a mı dönüyor?

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Anderson Talisca Vincent Aboubakar Besiktas Adanaspor STSL 04242017
Beşiktaş

Alex Teixeira'ya çifte talip

2022-03-07T06:00:15.411Z

Sabah Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın yıldızı Alex Teixeira ile Palmeiras ve Corinthians ilgileniyor.

Siyah-beyazlılar oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeyi düşünürken 4 milyon euro'luk bonservis bedeli belirledi.

Alex Teixeira Goal Celebration Besiktas vs. Karagumruk 08/28/21
AA

Löw için imza seferi

2022-03-07T05:58:03.414Z

Sabah Spor'un haberine göre; Ali Koç bu hafta Almanya giderek, Joachim Löw’le bir kez daha bir araya gelecek ve taraflar arasında ön protokol imzalanacak.

Buluşmada gelecek sezonun planlaması ve transferlerine dair görüş alışverişinde de bulunulacak.

Yeni teknik direktör sezon bittiği zaman açıklanacak.

Ali Koc Joachim Low Fenerbahce GFX
AA/Getty

Galatasaray'da Fatih Terim - Dursun Özbek sürprizi

2022-03-07T05:53:48.599Z

Kongrede etkin rol oynamaya çalışan Ahmet Ocaklı, Dursun Özbek-Fatih Terim ikilisi için kolları sıvadı.

Fotomaç'ın haberine göre; Ocaklı, Mart ayında yapılacak mali genel kurulda yönetimi olağanüstü kongreye davet edecek ve bunun için de büyük bir çalışma başlattı.

Dursun Özbek'i yeniden başkanlığa hazırlamaya çalışan Ocaklı, Dursun Özbek-Fatih Terim ikilisi için hazırlık yapıyor.

Fatih Terim. Galatasaray vs Giresunspor. 01.08.2021
AA

Anderson Talisca, Beşiktaş'a mı dönüyor?

2022-03-07T05:47:17.729Z

Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Talisca önümüzdeki sezon başka bir takımın formasını giyebilir.

Cansel Kemiksiz'in haberine göre; Anderson Talisca ile ile Al Nassr arasında ki ipler tamamen kopmak üzere. Oyuncu ile kulüp arasında sözleşme fesih haberi yakın.

Akşam'ın haberine göre ise, 28 yaşındaki oyuncuya hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe talip. Talisca yeni dönemde Süper Lig'e dönebilir.

Anderson Talisca
Getty Images