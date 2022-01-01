CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Anderson Talisca, Beşiktaş'a mı dönüyor?

Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Talisca önümüzdeki sezon başka bir takımın formasını giyebilir.

Cansel Kemiksiz'in haberine göre; Anderson Talisca ile ile Al Nassr arasında ki ipler tamamen kopmak üzere. Oyuncu ile kulüp arasında sözleşme fesih haberi yakın.

Akşam'ın haberine göre ise, 28 yaşındaki oyuncuya hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe talip. Talisca yeni dönemde Süper Lig'e dönebilir.