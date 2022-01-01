CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Anderson Talisca, Beşiktaş'a mı dönüyor?

Alex Teixeira'ya çifte talip
Sabah Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın yıldızı Alex Teixeira ile Palmeiras ve Corinthians ilgileniyor.
Siyah-beyazlılar oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeyi düşünürken 4 milyon euro'luk bonservis bedeli belirledi.
Löw için imza seferi
Sabah Spor'un haberine göre; Ali Koç bu hafta Almanya giderek, Joachim Löw’le bir kez daha bir araya gelecek ve taraflar arasında ön protokol imzalanacak.
Buluşmada gelecek sezonun planlaması ve transferlerine dair görüş alışverişinde de bulunulacak.
Yeni teknik direktör sezon bittiği zaman açıklanacak.
Galatasaray'da Fatih Terim - Dursun Özbek sürprizi
Kongrede etkin rol oynamaya çalışan Ahmet Ocaklı, Dursun Özbek-Fatih Terim ikilisi için kolları sıvadı.
Fotomaç'ın haberine göre; Ocaklı, Mart ayında yapılacak mali genel kurulda yönetimi olağanüstü kongreye davet edecek ve bunun için de büyük bir çalışma başlattı.
Dursun Özbek'i yeniden başkanlığa hazırlamaya çalışan Ocaklı, Dursun Özbek-Fatih Terim ikilisi için hazırlık yapıyor.
Anderson Talisca, Beşiktaş'a mı dönüyor?
Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Talisca önümüzdeki sezon başka bir takımın formasını giyebilir.
Cansel Kemiksiz'in haberine göre; Anderson Talisca ile ile Al Nassr arasında ki ipler tamamen kopmak üzere. Oyuncu ile kulüp arasında sözleşme fesih haberi yakın.
Akşam'ın haberine göre ise, 28 yaşındaki oyuncuya hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe talip. Talisca yeni dönemde Süper Lig'e dönebilir.