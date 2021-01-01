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CANLI | Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Burak Elmas'tan Fatih Terim'e jest

Yaz transfer dönemi başladı. Galatasaray'ın gelecek sezon için kadro çalışmaları da hız kazandı.

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burak elmas fatih terim GFX
GFX

Andriy Yarmolenko 👉 Galatasaray

2021-06-24T05:52:24Z

Milliyet gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray'da göreve resmen başlayan Burak Elmas ve ekibi transferde hareketli saatler geçiriyor. 

Elmas, Ukrayna Milli Takımı'nın yıldızı Andriy Yarmolenko ile dirsek teması kurdu.

Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'e jestte bulunacak ve dünyaca ünlü yıldızın transferini bitirmek için kollar sıvadı.

Andriy Yarmolenko

Florentino Luis 👀 Galatasaray

2021-06-24T05:43:26Z

Sözcü'nün haberine göre; Galatasaray geçen sezonun ikinci yarısında kiraladığı Gedson Fernandes ile birlikte Portekiz ekibinden 21 yaşındaki Florentino Luis’i de kadrosuna katmak istiyor.
Florentino Luis Benfica
Getty Images

Belhanda, Galatasaray'a dönmeyi istiyor

2021-06-23T16:08:54Z

Galatasaray, geride bıraktığımız sezonda Younes Belhanda'nın sözleşmesini feshetmişti. Montpellier ile anlaşamayan Faslı yıldız, A Spor'un haberine göre Galatasaray'a dönmek istiyor. Burak Elmas yönetiminin de Fatih Terim'den onay alınması halinde bu transferi tekrar gündeme getirecebileceği belirtildi.
Belhanda Galatasaray Gençlerbirliği 01102021
AA

Galatasaray, Brezilyalı yıldızı radarına aldı

2021-06-23T16:06:25Z

Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, Guangzhou ile yollarını ayıran Paulinho ile ilgileniyor. Habere göre, 32 yaşındaki oyuncuyla Atletico Madrid ve Flamengo da ilgileniyor.
PAULINHO
Getty Images

Yerli transferinde üçüncü isim yolda

2021-06-23T08:57:45Z

Transfer sezonunu Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara hamleleriyle açan Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı da kadrosuna katmak üzere.

Takvim'in haberine göre; adı Trabzonspor ile de anılan genç oyuncu için Keçiörengücü ile pazarlıklarda son aşamaya gelindi.

Keçiörengücü Barış Alper Yılmaz 02132021
AA