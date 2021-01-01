CANLI | Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Burak Elmas'tan Fatih Terim'e jest

Transfer sezonunu Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara hamleleriyle açan Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı da kadrosuna katmak üzere.

Takvim'in haberine göre; adı Trabzonspor ile de anılan genç oyuncu için Keçiörengücü ile pazarlıklarda son aşamaya gelindi.