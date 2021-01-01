CANLI | Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Burak Elmas'tan Fatih Terim'e jest

Andriy Yarmolenko 👉 Galatasaray
2021-06-24T05:52:24Z
Milliyet gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray'da göreve resmen başlayan Burak Elmas ve ekibi transferde hareketli saatler geçiriyor.
Elmas, Ukrayna Milli Takımı'nın yıldızı Andriy Yarmolenko ile dirsek teması kurdu.
Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'e jestte bulunacak ve dünyaca ünlü yıldızın transferini bitirmek için kollar sıvadı.
Florentino Luis 👀 Galatasaray
2021-06-24T05:43:26Z
Sözcü'nün haberine göre; Galatasaray geçen sezonun ikinci yarısında kiraladığı Gedson Fernandes ile birlikte Portekiz ekibinden 21 yaşındaki Florentino Luis’i de kadrosuna katmak istiyor.
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Belhanda, Galatasaray'a dönmeyi istiyor
2021-06-23T16:08:54Z
Galatasaray, geride bıraktığımız sezonda Younes Belhanda'nın sözleşmesini feshetmişti. Montpellier ile anlaşamayan Faslı yıldız, A Spor'un haberine göre Galatasaray'a dönmek istiyor. Burak Elmas yönetiminin de Fatih Terim'den onay alınması halinde bu transferi tekrar gündeme getirecebileceği belirtildi.
AA
Galatasaray, Brezilyalı yıldızı radarına aldı
2021-06-23T16:06:25Z
Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, Guangzhou ile yollarını ayıran Paulinho ile ilgileniyor. Habere göre, 32 yaşındaki oyuncuyla Atletico Madrid ve Flamengo da ilgileniyor.
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Yerli transferinde üçüncü isim yolda
2021-06-23T08:57:45Z
Transfer sezonunu Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara hamleleriyle açan Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı da kadrosuna katmak üzere.
Takvim'in haberine göre; adı Trabzonspor ile de anılan genç oyuncu için Keçiörengücü ile pazarlıklarda son aşamaya gelindi.
AA