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UEFA Avrupa Ligi CANLI kura çekimi: Fenerbahçe, Galatasaray, Lyon, Napoli & daha fazlası rakipleri öğren

Avrupa'nın büyük kulüplerinin UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakiplerini öğreneceği kura çekiminden tüm detaylar...

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GFX

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri 👀

2021-08-27T08:47:59Z

1. TORBA 2.TORBA 3. TORBA 4. TORBA
Olympique Lyon Celtic Marseille  Rapid Wien
Napoli Eintracht Frankfurt Ludogorets GALATASARAY
Bayer Leverkusen Kızıl Yıldız West Ham Legia Varşova
Dinamo Zagreb  Leicester City Real Sociedad FC Midtjylland
Lazio Rangers Real Betis Ferencvaros
Olympiacos Lokomotiv Moskova FENERBAHÇE Brondby
AS Monaco KRC Genk Spatak Moskova Sturm Graz
Sporting Braga PSV Sparta Prag Royal Antwerp

Kura çekiminde yer alacak bazı kulüpler 👇

2021-08-27T08:46:19Z

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekim vakti! 🚨

2021-08-27T08:44:23Z

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📆 27 Ağustos 2021
📍 İstanbul
⏰ 13.00