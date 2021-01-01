UEFA Avrupa Ligi CANLI kura çekimi: Fenerbahçe, Galatasaray, Lyon, Napoli & daha fazlası rakipleri öğren

Yeni sezon yeni toplar 😍
2021-08-27T09:30:40Z
New season, new ball 😍— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 27, 2021
🔥 @MoltenSports #UELdraw | #UEL pic.twitter.com/Q8AdLdHUuO
Fenerbahçe 🙌
2021-08-27T09:18:08Z
Sizce UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakipleri kim olur? 🤔 pic.twitter.com/eZG3DT0KOK— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 27, 2021
Galatasaray 🙌
2021-08-27T09:17:37Z
Sizce UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri kim olur? 🤔 pic.twitter.com/AUNzFHhL5r— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 27, 2021
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri 👀
2021-08-27T08:47:59Z
|1. TORBA
|2.TORBA
|3. TORBA
|4. TORBA
|Olympique Lyon
|Celtic
|Marseille
|Rapid Wien
|Napoli
|Eintracht Frankfurt
|Ludogorets
|GALATASARAY
|Bayer Leverkusen
|Kızıl Yıldız
|West Ham
|Legia Varşova
|Dinamo Zagreb
|Leicester City
|Real Sociedad
|FC Midtjylland
|Lazio
|Rangers
|Real Betis
|Ferencvaros
|Olympiacos
|Lokomotiv Moskova
|FENERBAHÇE
|Brondby
|AS Monaco
|KRC Genk
|Spatak Moskova
|Sturm Graz
|Sporting Braga
|PSV
|Sparta Prag
|Royal Antwerp
Kura çekiminde yer alacak bazı kulüpler 👇
2021-08-27T08:46:19Z
Avrupa Ligi kura çekimi günü! ⏰— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 27, 2021
Kurada yer alacak bazı kulüpler:
🇹🇷 Fenerbahçe, Galatasaray
🏴 Leicester, West Ham
🇫🇷 Lyon, Marseille
🇩🇪 Leverkusen, Frankfurt
🇮🇹 Napoli, Lazio
🇪🇸 Sociedad, Betis
🏴 Celtic, Rangers
🇳🇱 PSV
Rakipler kim olur? 🤔
UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekim vakti! 🚨
2021-08-27T08:44:23Z
Saatlerinizi ayarlayın!
📆 27 Ağustos 2021
📍 İstanbul
⏰ 13.00
📆 27 Ağustos 2021
📍 İstanbul
⏰ 13.00