UEFA Avrupa Ligi CANLI kura çekimi: Fenerbahçe, Galatasaray, Lyon, Napoli & daha fazlası rakipleri öğren

Avrupa Ligi kura çekimi günü! ⏰



Kurada yer alacak bazı kulüpler:

🇹🇷 Fenerbahçe, Galatasaray

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Leicester, West Ham

🇫🇷 Lyon, Marseille

🇩🇪 Leverkusen, Frankfurt

🇮🇹 Napoli, Lazio

🇪🇸 Sociedad, Betis

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic, Rangers

🇳🇱 PSV



Rakipler kim olur? 🤔