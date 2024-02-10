Caner Erkin'den sert Sergen Yalçın itirafı: "Yetenekli sol ayaklara karşı garezi var"

Bir dönem Beşiktaş forması terleten Caner Erkin, birlikte çalıştığı teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisini takımda istemediğini söyledi.

Caner Erkin, Beşiktaş formasını üç yıl terletmişti

Sergen Yalçın ile sorun yaşadığını iddia etti

Vitor Pereira ile ilgili de itiraflarda bulundu

NE OLDU? Caner Erkin, 2017 yazında Inter'den Beşiktaş'a transfer olmuştu ve 2020 yazına kadar siyah-beyazlı formayı terletmişti. 35 yaşındaki oyuncu, takımdan ayrılma nedeni olarak 2019/20 sezonunun Ocak ayında Beşiktaş'ın başına geçen Sergen Yalçın'ı gösterdi.

NE SÖYLENDİ? Asist Analiz YouTube kanalında Candaş Tolga Işık’a konuşan Caner Erkin şunları söyledi: "Beşiktaş'ta kalmak istiyordum ama Sergen hocada benimle ilgili anlamsızca bir durum olduğunu seziyordum. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin babası beni çok severdi. 'Caner giderse seni evlatlıktan reddederim. Beşiktaş'ta bırakacak futbolu' demiş. Başkan beni çağırdı yanına, dedi ki 'Caner varsa isteyen bir kulüp git', 'Ne oldu başkanım para konuşmadım bile seninle' dedim. 'Ya anla işte' dedi. Sergen hoca devam edecek. Onun için de net bir şekilde söyleyemiyor. 'Tamam başkanım' dedim, 'Anladım ben anlayacağımı.' Taraftarda sıkıntı yok, kulüpte sıkıntı yok. Buradan ne çıkıyor? Hocada var demek ki. Aramızda hiçbir gerginlik de yoktu. Neden istemedi hiç bilmiyorum. Herhalde yetenekli sol ayaklara karşı bir garezi var."

DAHA FAZLASI: Caner Erkin, Fenerbahçe’ye Vitor Pereira’nın gelişi sırasında Ali Koç ile arasında geçen diyaloğu şu şekilde anlattı: "Ali Koç geldi 'Seninkini getiriyorum' dedi. Hocamız yoktu o zaman, Emre Belözoğlu ayrılmıştı. Takımı Volkan Demirel çalıştırıyordu. 'Benimki derken' dedim. Benim kadro dışı kaldığım zamanda Vitor Pereira vardı. 'Onu getiriyorum' dedi başkan. Güldüm, çünkü ben saldırmıştım adama. Galatasaray maçında bir anda oynamayacağımı görünce benim kayış atmıştı. Ali Koç, 'Pereira'yı sen karşılayacaksın' dedi. 'Tamam' dedim. Karşıladım, fotoğraflar var. O konu açıldı, 'Tamam problem yok, olur böyle şeyler' dedi."

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SIRADA NE VAR? Caner Erkin şimdilerde Eyüpspor forması terletiyor ve Arda Turan yönetiminde bir sonraki maçlarına 12 Şubat'ta Gençlerbirliği karşısında çıkacaklar.