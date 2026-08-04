Cancelo'yu Barcelona'ya dönüşün eşiğine getiren yeni gelişme

Joao Cancelo'nun Barcelona'ya dönüş transferi kritik aşamaya girdi. Katalan kulübü, haftalar süren müzakerelerin ardından operasyonu önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlayacağına güveniyor. Böylece sportif direksiyonun ve teknik direktör Hansi Flick'in hedeflerinden biri olan, geçen sezon sahaya çıkan defans grubunun aynen korunması amacı da gerçekleşecek.

İspanyol "As" gazetesine göre, Portekizli oyuncu Barcelona ile önümüzdeki iki sezonu kapsayacak bir sözleşme imzalayacak.

Gazete, Barcelona ile Cancelo'nun dönüş şartları konusunda bir süre önce anlaşmaya vardığını, ancak transferin beklenenden daha fazla gecikmesinin, oyuncunun bir yıl daha uzayan bir sözleşmeyle bağlı olduğu Hilal ile anlaşmaya varması gerekmesinden kaynaklandığını ortaya koydu.

Henüz resmi rakamlar açıklanmamış olsa da, Katalan kulübü Cancelo'nun hizmetlerini almak için yaklaşık 8 milyon ödeyecek.

Cancelo'nun her zaman istediği şey Barcelona ile devam etmekti; nitekim ilk kiralık dönemin ardından ayrılmak istemiyordu, ancak Katalan kulübü, onu Hilal'e satan Manchester City ile anlaşmaya varamamıştı.

Portekizli oyuncu, geçen sezon Christensen'in sakatlığının ardından Barcelona'nın kış transferi olmuştu ve performansıyla, kalmasında ısrarcı olan Hansi Flick'i ikna etmişti.

Cancelo, sol tarafta oynayabilmesinin yanı sıra sağ tarafta da forma giyebiliyor. Ayrıca birçok genç oyuncuyu barındıran mevcut Barcelona kadrosu için ek bir değer teşkil eden büyük bir tecrübeye sahip.