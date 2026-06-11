İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Barcelona'nın yıldızlarından biri önümüzdeki yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımının formasını giymeye çok yakın.

Cancelo, geçtiğimiz kış transfer döneminde Al Hilal'dan kiralık olarak Barça'ya katılmıştı, ancak Katalan deviyle devam etmeyi arzuluyor.

Öte yandan Al-Hilal, maddi açıdan en yüksek kazancı elde etmeye çalışıyor, ancak bu durum Barça'nın mali durumuyla uyuşmuyor.

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Katalan "Sport" gazetesine göre, Marc Casado, kulüp dışındaki yeni bir deneyime açık olduğunu belirtmesinin ardından Barcelona'dan ayrılmaya bir adım daha yaklaştı. Son zamanlarda kendisine gelen teklifleri inceleyen Casado, aralarında Türkiye Ligi kulüplerinin ilgisinin de bulunduğu teklifleri değerlendiriyor, ancak şu aşamada bu tekliflere pek sıcak bakmıyor.

Gazete, kulislerde şaşırtıcı bir fikrin gündeme geldiğine işaret ediyor. Bu fikir, Suudi kulübü Al-Hilal'ın, iki kulübü bir araya getirebilecek bir takas anlaşması kapsamında müzakerelere dahil olabileceği yönünde. Bu anlaşmada Casado'nun da yer alması ve João Cancelo'nun Barcelona'da kalmasını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılması hedefleniyor.

Bildirildiğine göre, Barcelona yönetimi Cancelo'nun kalması fikrinden hala vazgeçmiyor, ancak aynı zamanda transferin maliyetini azaltmak için esnek finansal çözümler arıyor. Bu da, Al-Hilal ile olası bir anlaşmanın parçası olarak Casado gibi isimlerin gündeme gelmesinin önünü açtı.

Bu gelişmelerin ışığında, oyuncu nihai kararı aceleye getirmeden tüm seçeneklere açık kalırken, menajeri Jorge Mendes dosyayı yönetme ve ilgilenen kulüplerle iletişim kurma görevini üstleniyor. Şu anda tüm olasılıklar masada görünüyor.



