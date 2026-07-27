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Cancelo'nun geleceğinde yeni gelişme

Transfers
J. Cancelo
Al Hilal - Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Premier Lig
Al-Raed - Al Hilal
Al-Raed
King Cup
Portekiz
Suudi Arabistan

Hilal kararını netleştirdi

Suudi Arabistan ekibi Hilal'in sağ beki Portekizli Joao Cancelo, önümüzdeki çarşamba günü takımın Avusturya'daki hazırlık kampına katılacak. Portekiz Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'na katılmasının ardından çıktığı iznin sona ermesiyle birlikte oyuncu, yeni spor sezonunun başlangıcına hazırlık amacıyla kampa dahil olacak.

Ancak "El-Zaim" kampına dönmesine rağmen, oyuncunun takımla geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Bu belirsizlik, mevcut yaz transfer döneminde ayrılığının önünü açabilecek yeni gelişmeler ışığında sürüyor.

Suudi Arabistan'ın "Arriyadiyah" gazetesi, Hilal kulübü şirketinin yönetiminin Cancelo'nun sözleşmesini satın almaya yönelik teklifleri kabul etmeye karşı olmadığını ortaya koydu. Bu durum, kulübün yeni sezonun başlamasından önce Portekizli sağ bekten vazgeçme fikrine açık olduğuna işaret ediyor.

Gazete ayrıca, Cancelo'nun sözleşmesinde bir sezon kaldığını ve özellikle oyuncunun kendisinin yeni bir deneyim yaşama ve takımdan ayrılma isteği bulunması nedeniyle, Hilal yönetiminin onu satmaya karşı olmadığını da ekledi.

Cancelo, 2024 yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Manchester City'den, 30 Haziran 2027'ye kadar uzanan bir sözleşme kapsamında Hilal'e katılmıştı.

Premier Lig
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS
King Cup
Al-Raed crest
Al-Raed
ALR
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Suudi Arabistan kulübüne geldiğinden bu yana Portekizli milli oyuncu, farklı kulvarlarda 45 maça çıktı; bu maçlarda üç gol atarken 14 de asist yaptı ve defansif mevkisine rağmen dikkat çekici hücum katkısını ortaya koydu.

Geçen sezonun ikinci yarısında ise Cancelo, kiralık olarak Barcelona'ya transfer oldu. Katalan ekibinin formasıyla farklı turnuvalarda 23 maça çıkan oyuncu, bu maçlarda iki gol atarak üç asist yaptı ve kiralık döneminin sona ermesiyle Hilal'e geri döndü.

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