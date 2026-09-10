Barcelona'nın Portekizli sağ beki Joao Cancelo, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Katalan kulübüne transfer olabilmek için eski takımı Hilal'e karşı çıkışının perde arkasını anlattı.

Barcelona, geçtiğimiz yaz transfer döneminde, 2024 yazından bu yana forma giydiği Hilal ile ilişkisini sonlandıran Cancelo ile önümüzdeki 3 yılı kapsayan bir sözleşmeye imza atmayı başarmıştı.

Cancelo, Katalan "Sport" gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Her zaman forma giymek istediğim kulüpteyim (Barcelona)."

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Sözlerine şöyle devam etti: "Hilal ile sözleşmemde bir yılım kalmıştı ve onlara ya kalıp maaşımı tam olarak alırım ya da başka hiçbir yere gitmem, ya Barcelona ya da başka bir kulüp yok, dedim."

Öte yandan Portekizli sağ bek, Barcelona'daki İspanyol takım arkadaşı Lamine Yamal'ı 2026 yılının dünyanın en iyi futbolcusu unvanı olan Ballon d'Or ödülüne aday gösterdi ve bu ödülü ondan başka hak eden bir oyuncunun olmadığını vurguladı.

Şöyle açıkladı: "Ballon d'Or'u kazanmayı hak eden tek oyuncu Lamine Yamal. On dokuz yaşındayken birçok kupa kazandı; Dünya Kupası, Avrupa Uluslar Kupası ve Barcelona ile tüm kupalar."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Sezonu muhteşemdi ve büyük farkla dünyanın en iyi yeteneği ve en iyi oyuncusu. Bana göre Ballon d'Or'u kazanabilecek başka bir oyuncu yok, bu ödül Lamine'nin olmalı."