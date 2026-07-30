Suudi Arabistan ekibi Hilal'in Portekizli sağ beki Joao Cancelo, Barcelona'ya dönüşünün resmileşmesini beklemeye devam ediyor; bu nedenle henüz takımın kampına katılmadı.

Cancelo, geçen sezonun ikinci yarısını Barcelona'da kiralık olarak geçirmişti; Hilal ile sözleşmesinin 2027 yazına kadar devam ettiği biliniyor.

Cancelo, İspanya'ya elenerek son 16 turunda Portekiz Milli Takımı'na veda ettiği 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımının ardından birkaç günlük izin aldı.

"Sport" gazetesi, Cancelo'nun fiziksel hazırlığını korumak için Portekiz'de bireysel antrenmanlarını sürdürdüğünü aktardı.

Transfer tamamlanması halinde Cancelo, Barcelona forması altında üçüncü dönemini yaşayacak; ancak bu, geçen sezonun ikinci yarısında teknik direktör Hansi Flick yönetiminde oynamasının ardından ikinci döneminin bir uzantısı olarak değerlendiriliyor.

Oyuncu daha önce 2023-2024 sezonunda Manchester City'den kiralık olarak Katalan kulübünün formasını giymişti.

Cancelo, "Instagram" hesabından, Portekiz'in güneyindeki Algarve bölgesindeki spor tesislerinde antrenman yaparken çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.

Oyuncu, aralarında Julierson Diaz'ın da bulunduğu kişisel kondisyonerlerle birlikte antrenman yapıyor; hedefi, Flick yönetimindeki muhtemel dönüşünden önce mümkün olan en iyi hazırlık seviyesine ulaşmak ve ilk andan itibaren üst düzey bir performans sergilemeyi güvence altına almak.

Cancelo, Barcelona'ya dönmeye yaklaştı; iki taraf arasındaki görüşmeler hızlı bir tempoda ilerliyor.

Raporlar, Hilal'in başlangıçtaki maddi taleplerini düşürmesinin ardından transferin bedelinin yaklaşık 10 milyon euro civarında olabileceğini gösteriyor.