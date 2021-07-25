18 yaşındaki genç yıldız Camavinga, kulübünden ayrıldıktan sonra hangi takıma transfer olmak istediğini belirledi.

Avrupa’nın en potansiyelli genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Eduardo Camavinga, geleceği hakkında merakla beklenen kararını verdi.

Yakaladığı çıkışın ardından Avrupa devlerinin dikkatini çeken 18 yaşındaki yıldız oyuncunun adı geçtiğimiz günlerde Manchester United ve Manchester City gibi kulüplerle anılmıştı.

Fransız ekibi Rennes’in ise genç yıldız için 70 milyon euro’luk bonservis teklifi beklediği biliniyor.

Ancak son gelişmelere göre Camavinga, İngiltere’ye transfer olmaya çok sıcak bakmıyor.

Transferin detayları

İngiliz basınından Manchester Evening News kaynaklı habere göre orta saha hattında bir revizyona gitmek isteyen Real Madrid de genç yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

2002 doğumlu Camavinga da Ada takımlarının ilgisine rağmen kariyerine La Liga devinde devam etmeye sıcak bakıyor.

Genç yıldız, geçtiğimiz günlerde Rennes’in yeni sözleşme teklifini reddetmişti. Oyuncunun Fransız ekibiyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Bu durumu yakından takip eden ve maddi durumu nedeniyle bonservis ödemek istemeyen Real Madrid ise ocak ayında Camavinga ile prensip anlaşmasına varmayı hedefliyor.

Camavinga’nın kariyeri

Son iki sezondur Rennes formasını düzenli olarak terleten Camavinga, Fransız ekibiyle tüm kulvarlarda 82 karşılaşmada görev yaptı ve iki de gol kaydetti.

Genç oyuncu, geride bıraktığımız sezonda Rennes ile Şampiyonlar Ligi’nde de boy göstermişti.

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