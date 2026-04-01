CA Osasuna v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Camavinga'nın geleceği belirsizliğini koruyor... Paris devreye giriyor

Eduardo Camavinga'nın Real Madrid'deki geleceği belirsizliğini koruyor. Bazı haberlere göre, Fransız oyuncu önümüzdeki yaz "Santiago Bernabéu"dan ayrılma ihtimalini değerlendiriyor olsa da, şu ana kadar ne oyuncu ne de kulüp tarafından kesin bir karar alınmış değil.

İspanyol "AS" gazetesine göre, Paris Saint-Germain, çok yönlü Fransız yıldızın hizmetlerini almak için İngiltere Premier Ligi'nden birçok kulüple rekabet ediyor. 

Gazete, İngiliz kulüplerinin Camavinga'nın Premier Lig'in hızlı temposuna ve kendine özgü fiziksel gücüne tam olarak uyduğunu düşündüklerini ve bu nedenle onu büyük bir ilgiyle takip ettiklerini belirtti.

Camavinga'nın veya Real Madrid yönetiminin olası tekliflere ilişkin tutumu henüz netleşmedi, ancak haberler büyük Avrupa kulüplerinin somut ilgisi olduğunu doğruluyor ve bu da önümüzdeki yaz transfer döneminde çeşitli senaryoların önünü açıyor.

Camavinga'nın Real Madrid'deki kariyeri, son yıllarda bir dizi tekrarlayan sakatlıkla geçti ve bu durum, onun istikrarını ve sahada geçirdiği süreyi açıkça etkiledi. 

Bunların en önemlileri arasında ayak bileği sakatlıkları (Ağustos ve Eylül 2025), diz ve uyluk kaslarında tekrarlayan sakatlıklar ve 2024'teki diz iç yan bağ sakatlığı yer alıyor. 

Ayrıca son zamanlarda ayak bileği burkulması nedeniyle forma giyemedi. Bu tekrarlayan sakatlıklar, bazı dönemlerde rolünün yedek oyuncuya indirgenmesine katkıda bulundu. Bu durum, İspanyol kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yazına kadar sürmesine rağmen, ayrılabileceğine dair söylentileri besleyen faktörlerden biri olabilir.

