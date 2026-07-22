Calvin Stengs, Feyenoord'dan derhal ayrılıyor

Rotterdam kulübü Çarşamba akşamı resmi kanalları aracılığıyla Calvin Stengs ile Feyenoord'un derhal yollarını ayırdığını duyurdu. Forvetin 2027 ortasına kadar süren bir sözleşmesi vardı, ancak bu sözleşme artık feshedildi.

Böylece Stengs, yeni bir kulüp arayışına girebilir. Transfermarkt'a göre 27 yaşındaki forvetin piyasa değeri hâlâ 4,5 milyon avro.

Stengs, 2023 yılında Feyenoord tarafından OGC Nice'ten 6 milyon avroya transfer edilmişti. Rotterdam'da 2023/24 sezonunda Eurojackpot KNVB Kupası'nı kazanmayı başardı.

Robin van Persie’nin gelmesiyle geçen yaz kiralık olarak Pisa’ya transfer olan Stengs, burada (yine) sık sık sakatlıklarla boğuştu.

Stengs, birkaç hafta önce FC Dordrecht karşısında bir gol ve bir asistle önemli bir katkı sağlamasına rağmen, Feyenoord yine de sözleşmesini feshetme kararı aldı.

Stengs, Feyenoord’un A takımında toplam 59 maça çıktı. Bu maçlarda 9 gol attı ve 21 asist yaptı.



