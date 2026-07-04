Çalkantılı bir skandal… Senegal’i Amerika’da yeni bir kriz vurdu

Senegal milli futbol takımı heyeti, 2026 Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından “Teranga Aslanları”nı ülkelerine geri götürmek üzere ayrılmış olan özel uçağın iptal edilmesi üzerine kafa karışıklığı ve belirsizlik içine girdi. Bu beklenmedik gelişme, takımın turnuvadaki katılımının sonuna gölge düşürdü.

Cumartesi akşamı "De Sports" gazetesinin haberine göre, krizin arkasında Senegalli Spor Bakanlığı ile Senegalli Futbol Federasyonu arasındaki anlaşmazlıklar yatıyor; taraflar, uçuşun organizasyonundan ve dönüş hazırlıklarının tamamlanmasından kimin sorumlu olduğu konusunda birbirlerini suçluyor.

Gazete, iki kurum arasındaki gerginliğin son saatlerde tırmandığını ve bunun da milli takımın turnuvadaki katılımının bitiminden hemen sonra yapılması planlanan seyahat planının aksamasına yol açtığını belirtti.

Anında bir çözüm bulunamaması nedeniyle, bir dizi oyuncu ile teknik ve idari ekip üyesi krizin çözülmesini bekleyerek ABD’de mahsur kalırken, aralarında Babi Alassani Gui, Edward Mendy, Mori Diao ve Ismail Jacobs’un da bulunduğu bazı oyuncular ise kendi çabalarıyla evlerine dönmeyi başardılar.

Bu olay, Senegal heyetinin yönetimine yöneltilen eleştirileri daha da şiddetlendirirken, özellikle dalgalı bir performans sergilenen ve turnuvadan erken elenmeyle sonuçlanan bu katılımın ardından, milli takımla ilgili resmi makamlar arasındaki koordinasyon ve organizasyon düzeyine dair soru işaretleri uyandırıyor.

Senegal Futbol Federasyonu ve Spor Bakanlığı’nın, sorumlulukları belirlemek ve kamuoyunu yatıştırmak amacıyla önümüzdeki saatler içinde iki ayrı açıklama yapması bekleniyor. Bu arada, Senegal spor camiası, milli takımın ülkeye dönüşünün yönetilme biçiminden dolayı büyük bir hoşnutsuzluk yaşıyor.