Çalhanoğlu cephesinde sular durulmuyor: Eşinden sitem dolu paylaşım

Inter'le yaşadığı krizin ardından Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu'ndan sitem dolu bir paylaşım geldi.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu’nun geleceği belirsizliğini korurken, eşi Sinem Çalhanoğlu’ndan gelen anlamlı ve sitem dolu paylaşım gündemi sarstı. Inter’de yaşanan kriz artık sadece sahaya değil, sosyal medyaya da taşındı.

Fluminense maçının ardından takım kaptanı Lautaro Martinez’in sert sözleri olay olmuştu. Arjantinli yıldız, “Burada kalmak istemeyen gitsin. Mesajım açık. İsim vermeyeceğim ama hoşuma gitmeyen çok şey yaşadım” diyerek adeta Hakan Çalhanoğlu’na gönderme yapmıştı.

Bu çıkış sonrası Inter Başkanı Moratta da topa girdi. Söz konusu açıklamaların Hakan’a yönelik olduğunu doğrulayan Moratta, “Bir oyuncu artık burada olmak istemediğinde, gitmesi en doğrusudur” diyerek ayrılığa açık kapı bıraktı.

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Sinem Çalhanoğlu'ndan Manidar Paylaşım

Tüm bu gelişmelerin ardından Sinem Çalhanoğlu, Instagram hesabından yaptığı çarpıcı paylaşımla adeta sitem etti. Eşini etiketleyerek yazdığı satırlar, sadece bir destek mesajı değil, aynı zamanda kulübe dolaylı bir gönderme olarak yorumlandı: “Bazı insanlar size sadık değildir. Onlar, size değil; sadece size olan ihtiyaçlarına sadıktırlar. İhtiyaçları değiştiğinde sadakatleri de değişir. İyi bir kalbe sahip olduğun için pişman olma. Tüm iyi şeyler geri döner ve katlanarak çoğalır.”

Bu paylaşım, transfer söylentileriyle birlikte okunduğunda Hakan Çalhanoğlu’nun Inter defterini kapatmaya bir adım daha yaklaştığı şeklinde yorumlandı.

Özellikle Galatasaray’ın yoğun ilgisi, milli yıldızın yeniden Türkiye’ye dönebileceği ihtimalini güçlendiriyor.