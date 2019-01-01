Caleb Ekuban: Taraftarlarımız beni Onazi ile karıştırıyor

Trabzonspor'un 24 yaşındaki yıldızı Caleb Ekuban, bordo mavili taraftarların kendisini Ogenyi Onazi ile karıştırdığını söyledi.

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Caleb Ekuban, bordo mavili kulübün dergisine eğlenceli açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecinden bahseden ve Süper Lig'in kalitesinden etkilendiğini söyleyen Ganalı futbolcu, "Buraya futbolcu arkadaşlarımdan yeni şeyler öğrenip takıma katkı sağlamak için geldim. Hep bunun mücadelesini verdim ve vermeye devam ediyorum. Türkiye'ye geldikten sonra beni en çok ligin kalitesi şaşırttı. İngiltere'ye benzeyeceğini tahmin ediyordum ama hem teknik hem taktik hem de mücadelenin beklediğimden daha üst düzeyde olduğunu gördüm. Futbolcuların bu ligde yer alabilmesi için birçok açıdan iyi ve kendilerini hazır tutmaları gerekiyor." dedi.

Haberin devamı aşağıda

Teknik direktör Ünal Karaman'dan övgü dolu sözlerle bahseden Ekuban, "Hocamızın en beğendiğim özelliği tutkusu. Bence onu diğerlerinden ayıran en önemli özellik bu. Onun yüzüne baktığınızda size samimiyetini ve tutkusunu aktarabiliyor. Farklı diller konuşsanız da bunu anlayabiliyorsunuz. Takımdaki arkadaşlık da gerçekten mükemmel. Herkes birbirini anlamaya ve yardım etmeye gayret ediyor. Yaptığımız işten birlikte zevk almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekuban'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Fenerbahçe maçında şaşkına döndüm"

"Kolbastının gerçekten harika olduğunu söylemeliyim. Hatta tüm bunları arkadaşlarımın görmesi için sosyal medya hesaplarımdan paylaşımlar yaptım. O anlarda şehrin ve takımın nasıl bütünleştiğine tanık oluyorsunuz. Umarım bu dansı her maç sonrası yaparız ve taraftarlarımızla birlikte bütünleşiriz. Taraftarlarımız gerçekten harika. Bizi müthiş bir şekilde destekliyorlar. Hatta örnek vermem gerekirse; Başakşehir maçında geride olmamıza ve maçın sonları gelmesine rağmen desteklerini kesmediler. Hep arkamızda durdular. Bu durum takımlarını ne kadar sevdiğini ortaya koyuyor. Ayrıca harika koreografilere imza atılıyor. Gerçekten çok etkileyici. Özellikle Fenerbahçe maçında şaşkına döndüm. Büyüleyiciydi. Biz hafta içi antrenman yaparken taraftarlarımız da bunlar için çalışıyor, Bu da şehir ve takımın nasıl bir bütün olduğunu gösteriyor"

"Taraftarlarımız beni Onazi ile karıştırıyor"

"Bir salı günüydü. Trabzon'da bankaya gittiğimde Trabzonspor formasının üstüne ceket giyen birisini gördüm. Onu görünce çok şaşırmıştım ve o gün maçımızın olup olmadığını düşünmeye başladım. Çünkü İtalya'da insanlar formayı sadece maç günleri giyerler. Ertesi gün bankaya gittiğimde aynı kişinin bu kez farklı bir formamızı giydiğini gördüm. İnsanların takımlarına karşı aşkı tarif edilebilir bir şey değil. Ayrıca Trabzon'da sıkça yaşadığım bir durum daha var. Taraftarlarımız beni genelde Onazi ile karıştırıyor. İlk zamanlar Onazi olmadığımı anlatıyordum ama sonraları hiç bozmadan Onazi gibi davranmaya devam ettim"