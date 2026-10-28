İtalya Serie A'nın dokuzuncu haftasında kendi kalesine atılan goller ve geri dönüşler açısından çılgın bir gece yaşandı. Venezia'da Inter, forvetlerine ihtiyaç duymadı; ev sahibinin savunması, iki dakikada atılan iki kendi kalesine golle ona 2-0'lık tuhaf bir galibiyet armağan etti. Milano'da ise Fadio Cisse'nin ikili attığı goller kabusa dönüştü; Bologna, mağlup durumdayken skoru 4-2'lik çarpıcı bir galibiyete çevirdi; bunu, öldürücü bir kendi kalesine gol ve yalnızca 60 saniye içinde atılan iki golle başardı.

Bu sonuçlarla Inter, 25 puanla Calcio'nun puan durumunda liderliğe yükseldi; Milan ise 18 puanla beşinci sıraya geriledi.

Öldürücü hediyeler Inter'e tuhaf bir galibiyet getirdi!

Inter, deplasmanda Venezia karşısında 2-0'lık tuhaf ve heyecanlı bir galibiyet elde etti. Inter maçın gidişatına hâkim olsa da sonuç son dakikalara kadar gelmedi ve Venezia savunmasının kara mizah tadında bir katkısıyla geldi.

Inter, 80. dakikada Venezia savunmacısı Matias Moreno'nun yanlışlıkla kendi kalesine attığı golle skoru açtı.

Aradan yalnızca iki dakika geçmişti ki aynı senaryo tekrarlandı; takım arkadaşı Rıdvan Hilhal, 82. dakikada bir başka kendi kalesine golle Inter'in ikinci golünü ekledi.

Venezia durumu telafi etmeye çalıştı ancak zaman ev sahibine yetmedi. Inter, rakip savunmanın bedava hediyeleri sayesinde bu sezon Calcio'nun en tuhaf galibiyetinde üç değerli puanla sahadan ayrıldı.

Çılgın bir geri dönüş: 60 saniye her şeyi değiştirdi

İnanılması güç, dramatik bir maçta Bologna, ev sahibi Milan karşısında masayı tersine çevirdi ve 2-1'lik mağlubiyetini 3-2'lik heyecanlı bir galibiyete dönüştürdü.

Maç erken bir heyecanla başladı; Bologna, Nader Zortea'nın pasının ardından 8. dakikada Samuel Mbangula ile skoru açtı (0-1).

Milan, yıldızı Fadio Cisse ile güçlü bir yanıt verdi; Cisse 14. dakikada beraberliği sağladı, ardından aynı oyuncu Fikayo Tomori'nin oyuna girmesinin ardından 27. dakikada ikinci golü ekledi ve Rossoneri'ye ilk yarıyı önde kapatma fırsatı verdi.

İkinci yarıda ise maç çılgın bir dakika içinde baş aşağı döndü; 61. dakikada Milan savunmacısı Davide Bartesaghi yanlışlıkla kendi kalesine gol atarak Bologna'ya beraberliği armağan etti.

Milan daha nefes alamadan 62. dakikada öldürücü darbe geldi; Samuel Mbangula, Juan Miranda'nın pasının ardından yeniden kendi ikili golüne imza atarak Bologna'yı öne geçirdi.

Milan kalan dakikalarda geri dönmek için umutsuzca çabalasa da Bologna savunmasının şifresini çözmeyi başaramadı; kendi sahasında şok edici bir mağlubiyet aldı ve Cisse'nin ikilisiyle yakaladığı üstünlüğü heba etti. Bologna ise akıllarda kalacak bir geri dönüşe imza attı.

Bologna'nın son darbesi ve dördüncü golü 86. dakikada geldi; parlayan Samuel Mbangula, takım arkadaşı Jens Odgaard'ın ustaca bir asistinin ardından tarihi hat-trick'ine imza attı ve Milan'ın geri dönüş umutlarını bitirip geri dönüşü San Siro'da bir gol şölenine çevirdi.



