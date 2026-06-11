Cagliari, Pisacane'nin sözleşmesinin uzatılması RESMİLEŞTİ

Cagliari ve Fabio Pisacane, hikaye devam ediyor. Sardunyalı kulübün açıklaması şöyle:

"Cagliari Calcio, rossoblù A takımının teknik direktörü Fabio Pisacane'nin sözleşmesinin uzatıldığını duyurmaktan mutluluk duyar. Pisacane, 30 Haziran 2028 tarihine kadar geçerli olan yeni bir sözleşme imzaladı ve kulübün bir sezon daha uzatma opsiyonu bulunuyor.





Bu karar, süreklilik, planlama ve aidiyet duygusunun bir göstergesidir. Pisacane'nin 2015 yılında futbolcu olarak Sardunya'ya gelmesiyle başlayan ve yıllar içinde sağlamlaşan bu bağ, artık kulübün renklerine ve evi olarak seçtiği şehre sıkı sıkıya bağlı profesyonel ve insani bir hikaye haline gelmiştir.





Sözleşmenin onaylanması ve uzatılması, kulübün belirlediği hedeflere ulaşarak tamamlanan olumlu bir ilk sezonun sonunda gerçekleşti: 43 puanla Serie A'da 14. sıra, 2014'ten bugüne Cagliari'nin en üst ligdeki en iyi üçüncü sonucu. Erken garantilenen ligde kalma, şampiyonanın önde gelen takımlarına karşı elde edilen prestijli galibiyetler ve çok sayıda genç oyuncunun gelişimi, hırs, profesyonellik ve takım ruhuna dayanan bir felsefenin izinden giderek gelecek için sağlam temeller atan bir sezonun temel taşlarını oluşturuyor. Gençlik takımındaki parlak kariyerinin ardından 2025 yazında A takımın başına geçen Pisacane, kulübün güvenini kazanmasını sağlayan niteliklerini sahada da kanıtladı: yetkinlik, liderlik ve çalışma kültürü.





Onun için kırmızı-mavi forma, basit bir mesleki deneyimden çok daha fazlasını temsil ediyor. 2015 ile 2021 yılları arasında futbolcu olarak önemli sayfalara imza attıktan sonra, 2022'de A Takım teknik kadrosuna katıldı ve ardından gençlik akademisinde, kendisini U20 takımının başına taşıyan bir yolculuğa çıktı. Primavera ile ligde kalmayı başardı, iki sezon üst üste Scudetto playoff'larına katılmaya çok yaklaştı ve 2025'te kulüp tarihindeki ilk gençlik kupa zaferi olan tarihi Coppa Italia'yı kazandı. A takımın başına geçmesi, Cagliari içinde inşa edilen bir yolun doğal bir sonucu oldu. Bu yolun amacı, organizasyon, cesaret, gençlerin geliştirilmesi ve kulübün tüm bileşenlerini kapsayan ortak bir vizyona dayanan bir projeye devamlılık kazandırmaktı.





2028 yılına kadar uzatılan sözleşme, bu renkler için gösterilen çaba, özveri ve tutkuyla her geçen gün sağlamlaşan bu yolu birlikte sürdürme konusundaki ortak iradeyi teyit ediyor. Bu değerler, Fabio Pisacane'nin Cagliari'nin başında yaptığı çalışmalara rehberlik etmeye devam edecek.





Tebrikler, Hocam. Birlikte ilerleyelim!"