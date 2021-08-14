Çağlar Söyüncü, Wolverhampton karşısında ne yaptı?

Milli yıldız Çağlar Söyüncü, Premier Lig’in ilk maçında etkili bir performans gösterdi.

Premier Lig’in açılış haftasında Çağlar Söyüncü’nün formasını giydiği Leicester City, kendi sahasında Wolverhampton’ı ağırladı.

Çağlar Söyüncü’nün doksan dakika sahada kaldığı maçta Leicester City, 41. dakikada Jamie Vardy’nin golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Milli stoper Çağlar Söyüncü de savunmadaki üstün performansıyla takdirleri topladı.

Çağlar Söyüncü’nün Wolves karşısındaki performansı

Premier Lig’de 2021-22 sezonunun ilk maçında kalesini gole kapatan Leicester’da savunma hattının en önemli isimlerinden biri yine Çağlar Söyüncü oldu.

İki başarılı uzaklaştırma ve bir de başarılı top kapmayla oynayan Çağlar Söyüncü, girdiği dokuz ikili mücadelenin dördünü kazandı.

Raul Jimenez ve Adama Traore gibi tehlikeli hücum silahlarına karşı oynayan başarılı stoper, 103 kez topla buluştu.

Çağlar Söyüncü, oyun kurulumunda da aktif rol almaya devam etti. 87 pasla takımının bu alandaki lideri olan 25 yaşındaki oyuncu, %94 pas isabetiyle maçı tamamladı.

Ayrıca milli oyuncu, altı uzun top girişiminde bulunurken bunların ikisinde isabet sağladı.

Wesley Fofana’nın sakatlığında yeni transfer Jannick Vestergaard’ı da yedek başlatan Brendan Rodgers, Çağlar Söyüncü’nün yanında maça Daniel Amartey ile başlamıştı.

Çağlar Söyüncü’yü neler bekliyor?

Premier Lig’e üç puanla başlayan Leicester, 23 Ağustos tarihinde geçen sezonun sürpriz ekibi West Ham ile karşılaşacak.

Çağlar Söyüncü’nün bu maçta da Rodgers’ın en çok güvendiği isimlerden biri olması bekleniyor.

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