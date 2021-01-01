Çağdaş Atan'ın Alanyaspor'u Avrupa'nın zirvesinde
İNCELEME | Burak Özdemir @ burakozdemr
İlk teknik direktörlük deneyimini Aytemiz Alanyaspor'da yaşayan Çağdaş Atan, takımına herkes tarafından takdir edilen bir oyun oynatıyor.
Süper Lig'in en iyi futbol oynayan takımlarından biri olarak gösterilen Alanyaspor, 30 maçta topladığı 49 puanla ligde beşinci sırada yer alıyor.
Avrupa'da tek rakibi Barcelona ve Bayern Münih
Rakip kim olursa olsun, iç saha ya da dış saha fark etmeksizin topa sürekli sahip olan ve hücumu düşünen Alanyaspor, ligde en fazla isabetli şut atan takım konumunda.
Süper Lig'de 30 maçta rakip kaleye 180 isabetli şut atan Alanyaspor'u Avrupa'nın beş büyük ligiyle kıyaslarsak bu alanda geçebilen tek takım Barcelona.
Katalan ekibi La Liga'da rakip kaleye 188 isabetli şut gönderdi. Bayern Münih ise 26 haftada Alanyaspor ile aynı sayıda isabetli şut attı.
Galatasaray da listede
Bu sezon kendi liginde en fazla isabetli şut atan takımlar arasında Galatasaray da yer alıyor.
Süper Lig'de Alanyaspor'un ardından 171 isabetli şut ile en fazla isabetli şut atan takım olan sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın beş büyük ligiyle kıyaslandığında ise dördüncü sırada yer alıyor.
|TAKIM
|MAÇ
|İSABETLİ ŞUT
|GOL
|Barcelona
|28
|188
|67
|Bayern Münih
|26
|180
|78
|Alanyaspor
|30
|180
|48
|Galatasaray
|30
|171
|61
|PSG
|30
|168
|67
İsabetli şutları gole çevirme oranları
Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde isabetli şutları gole çevirme oranı en yüksek takım ise Bayern Münih. Bavyera ekibi, isabetli şutların %43,3'ünü gole çevirdi.
Bayern Münih'in ardından ise PSG ve Galatasaray gelirken, Alanyaspor bu alanda da beşinci sırada yer alıyor.
|TAKIM
|İSABETLİ ŞUTLARI GOLE ÇEVİRME ORANI
|Bayern Münih
|% 43,33
|PSG
|% 39,88
|Galatasaray
|% 35,67
|Barcelona
|% 35,63
|Alanyaspor
|% 26,66