Çağdaş Atan'ın Alanyaspor'u Avrupa'nın zirvesinde

Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Akdeniz ekibinin şutları çerçeveyi buluyor.

İNCELEME | Burak Özdemir @ burakozdemr

İlk teknik direktörlük deneyimini Aytemiz Alanyaspor'da yaşayan Çağdaş Atan, takımına herkes tarafından takdir edilen bir oyun oynatıyor.

Süper Lig'in en iyi futbol oynayan takımlarından biri olarak gösterilen Alanyaspor, 30 maçta topladığı 49 puanla ligde beşinci sırada yer alıyor.

Avrupa'da tek rakibi Barcelona ve Bayern Münih

Rakip kim olursa olsun, iç saha ya da dış saha fark etmeksizin topa sürekli sahip olan ve hücumu düşünen Alanyaspor, ligde en fazla isabetli şut atan takım konumunda.

Süper Lig'de 30 maçta rakip kaleye 180 isabetli şut atan Alanyaspor'u Avrupa'nın beş büyük ligiyle kıyaslarsak bu alanda geçebilen tek takım Barcelona.

Katalan ekibi La Liga'da rakip kaleye 188 isabetli şut gönderdi. Bayern Münih ise 26 haftada Alanyaspor ile aynı sayıda isabetli şut attı.

Galatasaray da listede

Bu sezon kendi liginde en fazla isabetli şut atan takımlar arasında Galatasaray da yer alıyor.

Süper Lig'de Alanyaspor'un ardından 171 isabetli şut ile en fazla isabetli şut atan takım olan sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın beş büyük ligiyle kıyaslandığında ise dördüncü sırada yer alıyor.

TAKIM MAÇ İSABETLİ ŞUT GOL Barcelona 28 188 67 Bayern Münih 26 180 78 Alanyaspor 30 180 48 Galatasaray 30 171 61 PSG 30 168 67

İsabetli şutları gole çevirme oranları

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde isabetli şutları gole çevirme oranı en yüksek takım ise Bayern Münih. Bavyera ekibi, isabetli şutların %43,3'ünü gole çevirdi.

Bayern Münih'in ardından ise PSG ve Galatasaray gelirken, Alanyaspor bu alanda da beşinci sırada yer alıyor.