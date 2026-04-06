CAF Başkanı Senegal'e gidiyor... Dakar'da nasıl karşılanacak?

Tamamlanamayan 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinin yankıları devam ediyor ve Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF)’nun şampiyonluğu Fas’a verme kararı, Senegal ile Fas arasında yeni bir gerginlik döneminin kapılarını açtı Senegalli spor camiasında geniş çaplı bir öfke dalgası ve dosyanın yönetiminde adaletsizlik olduğu yönündeki suçlamalar "masaya" yatırıldı.

Kararın açıklanmasından bu yana, Senegal milli takımının finalden çekilmesinin göz ardı edilemeyecek "zorunlu" koşullar altında gerçekleştiğini gerekçe göstererek Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (TAS) resmi itirazda bulunmasının ardından, Afrika futbolu benzeri görülmemiş bir krizin yaşantısını sürdürüyor.

Bu gerginliğin ortasında, CAF dengeli açıklamalar ve beyanlarla öfkeyi yatıştırmaya çalıştı, ancak Dakar'daki halkın ve siyasetin öfkesi tırmanmaya devam etti ve bu da Afrika Futbol Konfederasyonu başkanını kişisel olarak harekete geçmeye itti.

Krizin arka planı

Olaylar, Kazablanka'da gergin bir gecede başladı. Tribünlerdeki kargaşa ve sahadaki çatışmaların ardından Fas ile Senegal arasındaki final maçı durduruldu ve Senegal milli takımı çekildi, ancak daha sonra sahaya geri dönerek 1-0 galip geldi.

Daha sonra CAF Disiplin Komitesi, Fas'ı 3-0 galip ilan etti. Bu karar, kararı "haksız" bulan ve yeniden gözden geçirilmesini talep eden Senegal Futbol Federasyonu'nun resmi itirazına yol açtı.

Olaydan haftalar geçmesine rağmen CAF, Fas'ın şampiyonluğunu resmi olarak ilan etmedi ve nihai kararı vermek üzere dosyayı Spor Tahkim Mahkemesi'ne havale etmekle yetindi.

Motsepe devreye giriyor

Bu gergin ortamda, basında çıkan haberlere göre Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Patrice Motsepe, krizi yatıştırmak için bizzat müdahale etmeye karar verdi.

Senegalli gazeteci Lassana Camara'nın aktardığına göre, Motsepe önümüzdeki saatler içinde başkent Dakar'a varacak ve ortamı yatıştırmak ve Senegalli yetkililerle diyalog kanalları açmak amacıyla resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

CAF başkanının Salı günü, iki taraf arasındaki güveni yeniden tesis etmek ve yeni yasal adımlar atılmadan önce ortamı yumuşatmak amacıyla Senegalli Futbol Federasyonu yetkilileri ve hükümet temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Kahire'den yatıştırıcı mesaj

Motsepe, geçtiğimiz 29 Mart'ta Kahire'de CAF Yürütme Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında bu ziyarete değinmiş ve Senegal ile Fas'ı ziyaret ederek "düzeltilebilecek ne varsa düzeltmeye" çalışacağını vurgulamıştı.

O zaman şöyle demişti: "Futbolun, Fas ve Senegal halkları arasındaki tarihi ilişkilerde gerginlik yaratmasına izin vermeyeceğiz."