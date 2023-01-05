Belçikalı futbolcunun şu anki görüntüsü, eski halinden eser kalmadığının en büyük kanıtı...

NE OLDU? 2019'da Chelsea'den Real Madrid'e katıldığından beri form ve kondisyon problemleri yaşayan Belçikalı oyuncu, bu sezon La Liga ekibi için sadece yedi maça çıktı.

Sadece üç maça ilk 11'de başlayan Hazard, bir gol kaydetti ve salı günü Copa del Rey'de Cacereno'yu 1-0 yendikleri maçın 68. dakikasında oyunu terk etti.

Fiziksel kondisyonu ve Santiago Bernabeu'daki takıma olan katkısı hakkında büyük bir eleştiri var.

NE SÖYLEDİLER: Cacereno'nun kanat oyuncusu Carmelo Mericiano AS'a, bir zamanlar dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul edilen ve 100 milyon Euro'ya transfer edilen oyuncu hakkında şunları söyledi:

"Hazard mı? Maç, onun umurunda bile değil gibiydi. Topu almak istemiyor ve koşmuyor. Hiç fark edilmiyor bile."

BÜYÜK RESİM: Hazard, Real'i etkilemek için ender bulunan bir fırsatı bile değerlendiremedi, ancak hocası Carlo Ancelotti Belçikalı oyuncusunun artan eleştirilerden korumaya çalıştı.

Madrid'in patronu, zorlu bir zeminde kupa turu yaptıktan sonra şunları söyledi: "[Cacereno'nun sahasında] futbol oynayamazsınız.

"Benim için futbol değil, başka bir spordu bu. Bu durumdan onlar için şikayetçi değilim. Bu güzel bir durum, çünkü küçük takımlar daha büyük takımlarla savaşabilir ve rekabet edebilir.

"Rakip taraftarlar için iyi, çünkü onlar bu tür maçlar görmek istiyor. Hazard'ı beğendim. Oyuncuları tek tek değerlendirmek zor, oynamak imkansızdı. Hazard veya Rodrygo gibi daha küçük oyuncular daha çok acı çekiyor."

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SIRADA NE VAR? Hazard, Madrid'de olduğu süre boyunca genel olarak çok sayıda transfer spekülasyonunun kurbanı oldu, ancak sözleşmesi 2024 yazında sona erecek.

Real, Stamford Bridge'e veda ettikten sonra etkisini kaybeden oyuncu için kulüp bulmakta zorlanacak.