C Serisi, tüm tarihler: gruplar ve maç takvimleri

Serie C sezonunun başlangıcı yaklaşıyor: 29 Temmuz’da altmış kulübün kadroları resmiyet kazanacak ve grupların dağılımı belirlenecek; 30 Temmuz saat 12:00’de, Lega Pro’nun sosyal medya kanalları aracılığıyla, üç grubun eşleşmelerini ve maçlarını belirleyecek olan 2026-27 Serie C Sky Wifi fikstürleri açıklanacak. Tarih ve saatleriyle birlikte ilk maçların programı 31 Temmuz’da duyurulacak.





Ardından, tüm stadyumlarda resmi maçlar 14 Ağustos'ta Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia ile başlayacak. 21 Ağustos'ta ise Serie C Sky Wifi şampiyonasının ilk haftası oynanacak.





60 şehirde 1200'den fazla maç, taraftarları ve sporseverleri heyecanlandıracak: Goller ve maçlar, İtalya'nın her yerinden SkySport üzerinden izlenebilecek – hafta sonu bir maç RaiSport'ta yayınlanacak – ve Now üzerinden canlı yayınlanacak.