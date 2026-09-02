Nick Woltemade, transferin son gününde Newcastle United'dan kiralık olarak Juventus'a geçti. Ancak eski Alman milli futbolcu Dietmar Hamann, forveti yeniden Bundesliga'da Borussia Dortmund formasıyla görmeyi tercih ederdi.

"Ben Newcastle'da kalırdım. BVB'ye transfer olmasını tercih ederdim. Bu transferi pek beğenmiyorum" diyen Hamann, Sky mikrofonlarına yaptığı açıklamada, Torino'ya transferini "okuduğunda" "şaşırdığını" da itiraf etti.

"Bence Dortmund'a uyardı. Son yıllarda İtalya'da müzik Milano'da çalıyor. Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde oynamıyor. Ama kalite olarak oldukça iyi bir takım" ifadelerini kullanan Hamann, sözlerini böyle sürdürdü.

Sky'a göre BVB, VfB Stuttgart'tan 75 milyon euro karşılığında yaptığı transferden yalnızca bir yıl sonra Newcastle'dan geçici olarak ayrılan Woltemade'nin olası transferiyle gerçekten ilgilendi, ancak sonunda Siyah-Sarılılar Arsenal'den Ethan Nwaneri'yi kiraladı.

Dört ila beş milyon euro arasında olduğu belirtilen kiralama bedeli için satın alma opsiyonu üzerinde anlaşma sağlanmayan Woltemade anlaşmasına, eski U21 milli takım teknik direktörü Antonio Di Salvo biraz daha olumlu yaklaştı.

"Şimdi yeni bir kulübe gidiyor, kendisini sunmak, göstermek için tüm imkanlara sahip. Juventus, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanamamış olsalar da zaten üst düzey bir kulüp, çok yüksek seviye" dedi Di Salvo.