Borussia Dortmund'un 50 milyon euro sabit bonservis artı olası 5 milyon euro bonus ödemesinden oluşan teklifinin hayata geçmesi halinde, birçok medyanın ortak şekilde bildirdiği üzere, 19 yaşındaki oyuncu Express'in aktardığı bilgiye göre transfer izni alacak.

Buna göre Köln sportif direktörü Thomas Kessler, El Mala'nın annesi Sabrina'nın da yer aldığı ekibe, oğlunun transfer isteğiyle ilgili görüşmeleri başlıca yürüten ve birkaç hafta önce de Brentford FC'ye hayır diyen isme, hatta bu yönde bir söz bile verdi.

Çarşamba günü, BVB'nin U21 milli oyuncusu için yürütülen pazarlıkta artık tamamen all-in yapacağı ve bunun için kendi acı eşiğini de belirgin şekilde aşacağı sızmıştı. Aynı zamanda söz konusu teklifin, Sky'ın bilgisine göre, tüm şüpheleri ortadan kaldırmak adına ilk kez yazılı olarak da Köln'e ulaşacağı belirtildi.

Dortmund yöneticileri böylece, anlaşmayı daha fazla riske atmamak için Geißbockheim yönüne belirleyici bir mesaj vermiş olacak. FC'nin daha önce birçok teklifi reddettiği ve taleplerini bu süreçte artırdığı belirtiliyor. Anlaşma için belirleyici unsurun, taksit olmadan 50 milyon euro bandında bir sabit bonservis olduğu ifade edildi.

Said El Mala: BVB'ye alternatif var mı?

BVB'nin beklentilerin aksine geri adım atması halinde ise El Mala'yı yurt dışında bir alternatif bekliyor. Express'e göre AC Milan pusuda bekliyor ve transfer gerçekleşmezse harekete geçebilir. Ancak bunun yaşanması beklenmiyor.

El Mala, Borussia'nın mutlak öncelikli hedefi olarak görülüyor; kulüp, Sport Bild'in aktardığına göre bu transferde uzun vadede yüksek getirili bir iş umut ediyor. Genç oyuncunun büyük ihtimalle Ousmane Dembele'yi (35 milyon euro) kulüp rekoru transfer olarak geride bırakacak olması engel olarak görülmüyor. Bunun yerine BVB patronlarının yüksek bir yeniden satış değeri beklediği belirtiliyor. Söylentilere göre Jürgen Klopp'un planladığı ifade edilen Almanya Milli Takımı adaylığı bile onun piyasa değerini daha da artıracaktır.

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1. FC Köln: Said El Mala'nın halefi kim olacak?

Ayrıca Premier League'de de şimdiden adından söz ettirdiği belirtiliyor. Habere göre İngiltere'deki birçok teknik adam, U21 milli oyuncusunda geleceğin Gareth Bale'ini görüyor; Bale, baskın tempoya dayalı futbolu sayesinde 2013 yılında 100 milyon euro karşılığında Tottenham Hotspur'dan Real Madrid'e transfer olmuştu. Ayrıca El Mala gibi bireysel kalitesi yüksek oyuncuların, yurt içi ve yurt dışındaki pazarlamayı güçlendireceğine inanıldığı ifade ediliyor.

Transfer pazarlığının sonuçlanacağına işaret eden bir diğer unsur da Köln'ün El Mala'nın halefini çoktan belirlemiş olabileceğine dair söylentiler. Sport Bild'e göre tercih Polonya 1. Lig ekibi Zaglebie Lubin'den Marcel Regula'dan yana yapıldı; BVB'nin de yakın geçmişte bu oyuncuya ilgi gösterdiği iddia edilmişti.

Bonservis bedeli olarak görünüşe göre ciddi bir 8 milyon euro gerekecek. Böylece 19 yaşındaki oyuncu, Köln ekibinin tarihindeki en pahalı üçüncü transfer olacak. Jhon Cordoba'nın (17 milyon euro, 2017/18'de Mainz 05'ten) ve kulüp ikonu Lukas Podolski'nin (10 milyon euro, 2009/10'da Bayern Münih'ten) ardından.



