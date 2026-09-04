BVB'de Emre Can konusunda büyük sürpriz

BVB, gelecek hafta başlayacak Devler Ligi sezonu için belirlenen 25 kişilik A Listesi'ne Emre Can'ı (32) dahil etmedi. Oldukça şaşırtıcı bir karar, zira savunma oyuncusu şu anda çapraz bağ yırtığı nedeniyle forma giyemese de, ilk yarı içinde yeniden hazır olması bekleniyor.

Can, ağır diz sakatlığını mart ayı başında Bundesliga'da Bayern Münih'e karşı oynanan maçta yaşamıştı ve o günden bu yana forma giyemiyor. Geri dönüşü için net bir tarih bulunmuyor. Dortmund'un sportif direktörü Ole Book (40), birkaç hafta önce Can ve sakatlığı bulunan savunma lideri Nico Schlotterbeck'in (26) son durumuyla ilgili şöyle konuşmuştu: "Çok deneyimli doktorlar ve rehabilitasyon antrenörlerimiz için bile geleceği görmek çok zor. İkisini de her gün rehabilitasyonda son derece motive görüyorum. Lider oyuncular olarak takım içinde de katkı sağlıyorlar."

Can'ın yanı sıra Şampiyonlar Ligi kadrosunda iki yeni transfer Giannis Konstantelias (23) ve Justin Lerma (18) da yer almadı. Konstantelias için hafta sonundaki çapraz bağ yırtığının ardından kadroya alınmaması zaten bekleniyordu. Başantrenör Niko Kovac'ın (54) kısa süre önce açıkladığı gibi Lerma ise hâlâ bir uyum sürecinden geçiyor: "Onun biraz daha zamana ihtiyacı var ve bu son derece normal. Dil sorunları var. Ona baktığınızda fizik olarak da hâlâ biraz narin, bu yüzden biraz kilo aldırmamız ya da kondisyonu üzerinde çalışmamız gerekiyor."

Ancak ilk etapta kadroya alınmayan oyuncular için Avrupa kapısı tamamen kapanmış değil. Eleme turuna kalan kulüpler, ocak ayında üç oyuncuya kadar ekleme yapabiliyor.

BVB, Şampiyonlar Ligi'nde kimlerle oynayacak?

1 Ocak 2005 veya sonrasında doğan ve 15. yaş günlerinden sonra kulüpte en az iki yıl geçirmiş oyuncular için oluşturulan B Listesi'ne Dortmund, Jan Luca Riedl (17), Miguel Adje (18), Luca Reggiani (18), Samuele Inacio (18) ve Mathis Albert (17) adlı genç yetenekleri yazdı.

Borussia, yeni Şampiyonlar Ligi sezonuna gelecek hafta sahasında İspanya temsilcisi Villarreal karşısında başlayacak. Ayrıca lig aşamasında Arsenal ve Inter Milan'a karşı da sahaya çıkacak.