Transfer uzmanına göre İngiliz şampiyonu, sözleşmedeki opsiyon sayesinde kiralamayı daha ocak ayında erken sonlandırma ve yeteneği Londra'ya geri çağırma hakkını elinde tutuyor. Premier Lig kulübünün bu maddeden yararlanması halinde Bundesliga ekibi tamamen güçsüz kalacak ve oyuncunun ayrılmasına hiçbir söz hakkı olmadan izin vermek zorunda kalacak.

Ancak transfer uzmanının haberinde, bu senaryonun belirli performans kriterlerine veya asgari süre alma şartına bağlı olup olmadığına dair bilgi yer almıyor. Bu detayın dışında söz konusu anlaşma sıradan bir kiralık sözleşme niteliği taşıyor; satın alma opsiyonu ya da başka haklar BVB adına düzenlenmedi. Elverişsiz şartlara rağmen Dortmund cephesinde, başarıya ulaşan acil durum hamlesinin yarattığı rahatlama ağır bastı.

Sonuçta Lars Ricken ve sportif direktör Ole Book'un başını çektiği BVB yönetimi, Giannis Konstantelias'ın sakatlığı nedeniyle oluşan boşluğu kapatmak için son anda harekete geçti. Siyah-Sarılılar, Gunners'tan 19 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadroya katarak kısa vadede oyunsal kaliteyi elde etti, ancak aynı anda eski ve bilinen bir risk unsurunu da beraberinde getirdi.

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Ethan Nwaneri'deki BVB maddesi, Aaron Anselmino'nun kaderini hatırlatıyor

Çünkü bu madde, BVB taraftarlarında kaçınılmaz olarak yakın geçmişteki trajik bir oyuncu dosyasına dair kötü anıları canlandırıyor. Daha geçen yıl Dortmund, stoper Aaron Anselmino'nun Chelsea'den kiralık olarak transfer edilmesiyle aynı sözleşme yapısıyla karşı karşıya kalmıştı. Savunma oyuncusu, tavizsiz ve yürekli oyun tarzıyla çok kısa süre içinde Signal Iduna Park tribünlerinin sevgilisi haline gelmişti.

Hayal kırıklığı ise onu takip eden ocak ayında geldi. Premier Lig kulübü, sözleşmedeki geri çağırma hakkını kullandı ve Anselmino'yu bir anda geri aldı, ardından da Arjantinli oyuncuyu doğrudan kendi partner kulübü Racing Strasbourg'a gönderdi.

Dortmund takımından gözyaşları içinde ayrılan savunma oyuncusu, burada hiçbir zaman formunu bulamadı. Fransa'daki talihsiz dönemin ardından Anselmino şu anda yeniden Londra ekibinin kadrosunda yer alıyor. Bu nedenle BVB'de, bu sorunun gelecek kış Nwaneri ile yeniden yaşanabileceğine dair endişe sürüyor.