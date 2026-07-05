Büyüklerin izinden… Mbappé, Paraguay’daki destansı maçta Messi’nin mirasını nasıl devraldı?

Bazıları yetenekleriyle fark yaratan oyuncular vardır, bazıları ise kişilikleriyle maçların gidişatını değiştirir; Kylian Mbappé ise her ikisini bir arada sergileyebilecek bir aşamaya ulaşmış görünüyor.

2026 Dünya Kupası'nda Fransa milli takımıyla oynadığı her maçta, turnuvanın milli takımı kadar onun etrafında da döndüğünü ve aynı çizgide devam ederse Dünya Kupası'nı kazanmanın en büyük adayı olduğunu kanıtlıyor.

Paraguay karşısında zorluk sadece teknik değildi; rakip, Fransızları maçın havasından çıkarmak ve konsantrasyonlarını kaybetmelerine neden olmak amacıyla fiziksel güce ve sürekli temaslara dayalı bir oyun tarzıyla maça girdi.

Bu mücadelenin tam ortasında Mbappé, sadece bir golcüden çok bir kaptan olarak yer aldı; o, sadece topun peşinden koşan bir oyuncu değil, maçı okuyan beyin ve teknik detaylardan önce psikolojik detayları yöneten kişiliğiydi; bu da olgunluğunun, yeteneğinin geliştiği hızla geliştiğini teyit etti.

Ne zaman gülümseyeceğini, ne zaman savaşçıya dönüşeceğini bilen bir kaptan

Maç boyunca Paraguaylı oyuncular, sert mücadelelerden sözlü atışmalara kadar çeşitli yollarla Mbappé’yi kışkırtmaya çalıştılar; ancak Fransa kaptanı bu duruma hesaplı bir sakinlikle yaklaştı.

Kendisine kart gösterilmesine ya da takımını olumsuz etkilemesine yol açabilecek doğrudan çatışmalara girmedi; ancak bunun karşılığında rakiplerine görevlerini başardıkları hissini de vermedi. Alaycı gülümsemeleri, bakışları ve kısa cevapları, maçı galibiyet golüyle sonuçlandırmadan önce kazandığı psikolojik savaşın bir parçasıydı.

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Maçın bitiş düdüğünden sonra da manzara pek değişmedi. O büyük bir özgüvenle kutlama yaparken, rakipleri itiraz ve öfkelerini sürdürdü; bu görüntü, sinirlerini kontrol etmenin topu kontrol etmek kadar önemli olduğunu artık kavrayan bir oyuncuyu yansıtıyordu.

Bu haldeki Mbappé, yıllar önce dünyanın tanıdığı oyuncudan çok farklı; artık duygularıyla tepki vermiyor, tepkileri daha akıllı ve etkili hale geldi.

Kahramanın kişiliğini ortaya koyan açıklamalar

Maçtan sonra Mbappé, her zamanki diplomatik ifadelerin arkasına saklanmadı; takımını savunan bir kaptanın özgüveniyle konuştu.

Paraguaylı oyuncuların Fransa’yı güç ve fiziksel temasa dayalı bir maça sürüklemeye çalıştığını vurgulayan Mbappé, Fransız milli takımının maçın gerektirdiği her türlü oyun tarzında galip gelebileceğini, hatta “kirli” bir mücadeleye girmek zorunda kalsa bile bunu başarabileceğini ekledi.

Bu açıklamalar sadece rakibe bir yanıt değil, diğer milli takımlara da Fransa’nın sadece güzel futbol oynayan bir takım olmadığını, aynı zamanda zorlu maçlarda da galip gelme gücüne sahip olduğunu gösteren bir mesajdı.

Bu söylem, takımın yıldız oyuncusundan geldiğinde, ne zaman konuşacağını ve takım arkadaşlarının moralini nasıl yükselteceğini bilen bir kaptanın kişiliğini yansıtırken, aynı zamanda rakiplerine de net mesajlar gönderir.

Diğer yüz... Mbappé, Messi’nin izinden yürüdü

2022 Katar Dünya Kupası, Lionel Messi’nin farklı bir versiyonunun doğuşuna tanık olduysa, 2026 Dünya Kupası da Kylian Mbappé için aynı dönüşüme sahne olacak gibi görünüyor.

Katar’da Messi, sadece oyun kurmak ve gol atmakla yetinen o sakin oyuncu değildi; özellikle çeyrek finalde Hollanda karşısında hırçın bir kişilik sergiledi ve rakibiyle psikolojik ve sözlü çatışmalara girdi, çünkü büyük turnuvaların sadece beceriyle değil, kişilikle de kazanıldığını fark etmişti.

Bugün Mbappé de aynı yolu izliyor gibi görünüyor; soğukkanlılığını kaybetmedi, ancak maçın gerektirdiği anlarda daha güçlü ve sert bir yönünü ortaya koydu ve provokasyonlara takımının yararına olacak şekilde karşılık verdi; ardından attığı golle Fransa’yı bir sonraki tura taşıdı.

Bu sadece Mbappé’nin yeni bir versiyonu değil, daha da eksiksiz bir versiyonu; ne zaman saldırması, ne zaman sessiz kalması, ne zaman karşılık vermesi ve ne zaman sadece skor tabelasının kendisi adına konuşmasına yetinmesi gerektiğini bilen bir versiyon.

Bu nedenle, Fransa şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam ederse, Mbappé’nin turnuvadaki tüm bireysel ödülleri domine etmesi hiç de şaşırtıcı olmayacaktır; çünkü şu ana kadar sadece teknik açıdan en iyi performansını sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda Dünya Kupası tarihine adını yazdıran şampiyonların kişiliğini de sergiliyor.