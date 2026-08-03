Fildişi Sahili'nin yıldızı Yan Diomande'nin Almanya ekibi Leipzig'den Real Madrid'e transferi, kraliyet kulübünün oyuncuya olan resmi ilgisini açıklamasından iki hafta sonra karanlık bir hukuki karmaşa tüneline girdi. Oyuncuyu temsil etme hakkı için çekişen iki menajerlik ajansı arasında şiddetli bir anlaşmazlık patlak vermesi, transferin akıbeti ve bu anlaşmazlığın transferin tamamlanmasına etkisi konusunda soru işaretleri doğurdu.

İspanyol gazetesi "Mundo Deportivo"ya göre, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"ya yakın hukuki kaynaklar tartışmayı sonlandırarak, dünya futbolunun yönetim organının oyuncu ajanslarının komisyonlarıyla ilgili anlaşmazlıklara müdahale etme yetkisine sahip olmadığını doğruladı. Kaynaklar, bu meselenin ilgili taraflar arasında doğrudan çözülmesi gerektiğini ve oyuncunun Real Madrid'e transferini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini belirtti.

Aynı kaynaklar, Alman kulübünün oyuncuyu uluslararası düzeyde kaydetmesiyle birlikte transferin tamamlanacağını ve ardından oyuncunun kraliyet kulübüyle lisans alma işlemlerinin tamamlanacağını açıkladı. Kaynaklar, FIFA yönetmeliklerinin bu konuda açık olduğunu ve her oyuncunun engel olmaksızın transfer hakkını kullanma yetkisine sahip olduğunu vurguladı.

Bu bağlamda kaynaklar, FIFA'nın bu ilkeyi daha önce Fransız oyuncu Lassana Diarra davasında teyit ettiğini ve bunun yıllardır Uluslararası Federasyon yönetmeliklerinde temel yönlendirici ilke olarak kabul edildiğini, bunun da benzer anlaşmazlıkların yaşanması durumunda oyunculara tam hukuki koruma sağladığını belirtti.

Dahası kaynaklar daha da ileri giderek, oyuncunun Alman kulübüyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmeye karar vermesi durumunda FIFA'nın kendisine derhal İspanya'nın başkentinde oynama hakkı tanıyacağını, oyuncunun bu fesih karşılığında Alman kulübüne tazminat olarak ödeyeceği tutarın ise garanti altındaki oynama hakkından tamamen ayrı bir mesele olacağını vurguladı.

Krizin kökeni, oyuncunun bir yıl önce İspanyol ekibi Leganes'ten Leipzig'e transferini yürüten Max Gradel ile şirketi "Maxidel Management" ile şu anda Diomande'nin işlerini yöneten ve aynı zamanda Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'ı da temsil eden "Roc Nation" ajansı arasındaki kızışan anlaşmazlığa dayanıyor.

Bilgili kaynaklara göre "Maxidel" şirketi, Alman kulübünün kendisine danışmadan "Roc Nation" ajansıyla müzakere etmesinin ardından iddia edilen sözleşme ihlaline dayanarak Uluslararası Futbol Federasyonu nezdinde dava açtı; bu da anlaşmazlığın fitilini ateşleyerek transferi karmaşık bir hukuki kısırdöngüye soktu.

23 yaşındaki Diomande, Alman Ligi'nde Leipzig ile geçirdiği olağanüstü bir sezonun ardından Avrupa futbolunun en dikkat çeken yükselen yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor; bu da onu hücum hattını güçlendirmek ve bazı yıldızlarının ayrılışını telafi etmek isteyen Real Madrid'in başlıca hedefi haline getirdi.

Mevcut hukuki karmaşıklıklara rağmen, özellikle FIFA'nın transferin menajerlik ajansları arasındaki anlaşmazlıktan etkilenmeyeceğine dair kesin teyitleriyle birlikte, mevcut yaz transfer döneminin en sıcak dosyalarından biri olan bu meselede transfer önümüzdeki günlerde tamamlanma yolunda görünüyor.