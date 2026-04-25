Büyük şok: Stadyumda ölü bir adam bulundu

Schalke 04 stadyumunda yapılan tüyler ürpertici bir keşif büyük bir şaşkınlığa neden oldu. Sabah saatlerinde yapılan rutin kontrol sırasında, bir temizlik ekibi erkekler tuvaletinde hayatını kaybetmiş bir erkeğin cesedini buldu.

Keşif, stadyumda yapılan olağan tur sırasında gerçekleşti ve çalışanlar beklenmedik bir şekilde cansız bedenle karşı karşıya kaldı. Durum, kulüp içinde ve personel arasında hemen büyük bir telaşa neden oldu.

Alman basınına göre, ceset, uzun süredir tuvalette yatan 65 yaşındaki bir adama ait. Adamın bir gün önce stadyumda düzenlenen bir etkinliğe katıldığı tahmin ediliyor.

Polis şimdilik bir suç olasılığını göz önünde bulundurmuyor. İlk bulgular, kalp krizi veya felç gibi doğal bir ölüm nedenine işaret ediyor.

Kulüp yaptığı açıklamada, olaydan derin bir şok yaşadığını belirtti. Schalke 04, devam eden polis soruşturmasına tam işbirliği yapıyor.

Soruşturma kapsamında, adamın neden kayıp olarak kayıtlı olmadığı da araştırılıyor. Ayrıca, adamın stadyumda nasıl fark edilmeden geceyi geçirebildiği de belirsizliğini koruyor.

Schalke 04'ün stadyumu Veltins Arena, Almanya'nın en büyük futbol stadyumlarından biri olup 60.000 seyirci kapasitesine sahiptir.

Schalke 04'ün ana takımı şu anda Almanya'nın ikinci liginde mücadele ediyor.