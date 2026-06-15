Büyük şok... Hava koşulları Suudi Arabistan-Uruguay maçını vurdu

Suudi Arabistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında en zorlu maçlarından birine hazırlanıyor. Takım, Salı günü sabahın erken saatlerinde ABD’nin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu’nda, 8. Grup maçları kapsamında Uruguay Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.

Yeşiller, Dünya Kupası'nda büyük bir geçmişe sahip rakibi karşısında olumlu bir başlangıç yapmayı umuyor, özellikle de grupta İspanya ve Yeşil Burun Adaları milli takımlarının da yer alması, bir sonraki tura yükselme yarışında erken puan toplamayı daha da önemli hale getiriyor.

Ancak teknik yönlerin ötesinde, maçtan birkaç saat önce hava koşulları gündeme oturdu. Miami'deki yetkili makamlar, maç günü boyunca şehri etkileyecek şiddetli bir sıcak dalgası konusunda uyarılar yayınladı.

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Medya mensubu Nawaf Al-Aqil'in belirttiğine göre, sıcaklık 33 dereceye kadar çıkabilirken, yüksek nem hava koşullarını daha da zorlaştıracak ve orada bulunanlar sıcaklığın 40 dereceye yaklaştığını hissedecekler.

Maçın başlama saatinin sıcak ve nemli bir havaya denk geleceğini de ekledi. Sıcaklığın 31 derece civarında olması beklenirken, yağmur ihtimali %40'a ulaşacak ve şiddetli yağmur ve sık sık şimşek eşliğinde gök gürültülü fırtınalar yaşanabilir.

Yeşillerin taraftarlarının büyük bir heyecanla beklediği bu karşılaşmada, hava koşullarının maçın gidişatını etkilemesi veya koşullar gerektirirse maçın başlamasının ertelenmesi endişesiyle, gözler maçın başlamasına kalan son saatlerdeki hava koşullarındaki gelişmelere çevrilmiş durumda.