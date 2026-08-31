Büyük şaşkınlığın ardından: Bayern Münih'te sürpriz transfer

Transfer döneminin bitimine kısa süre kala Bayern, Ibrahimovic'i FC Augsburg'a kiraladı.

Sky'ın haberine göre Bundesliga'daki rakibi, 500 bin euro kiralama bedeli ödüyor ve 20 yaşındaki oyuncuyu gelecek yaz 8 milyon euro tutarındaki satın alma opsiyonu sayesinde bonservisiyle kadrosuna katabilecek. Bayern ayrıca bir sonraki satıştan pay maddesini de güvence altına aldı.

Ibrahimovic için bu, kiralık olarak gönderildiği ilk dönem değil. Daha önce geçici olarak Frosinone Calcio, Lazio Roma ve 1. FC Heidenheim formaları da giymişti. Buna rağmen Augsburg transferi iki nedenle birden sürpriz oldu.

Max Eberl'in Ibrahimovic'i "son derece rahatsız eden" şey neydi?

İlk olarak Bayern, hücum oyuncusunun sözleşmesini daha birkaç hafta önce uzatmıştı. Hatta rekor şampiyon, Ibrahimovic'in kanatta Diaz'ın alternatifi olarak teknik direktör Vincent Kompany'nin planları içinde kesin olarak yer aldığını kamuoyu önünde özellikle vurgulamıştı.

"Arijon, 12 yaşında FC Bayern'e geldi ve kampüsümüz ile hedefe yönelik kiralık duraklar üzerinden adım adım kendi yolunu çizdi. Özellikle Heidenheim'da geçirdiği geçen çok iyi yılda bireysel olarak çok şey öğrendi ve artık FC Bayern için hazır hale geldi", sözleriyle durumu aktardı sportif direktör Christoph Freund. "Onun gelişimi, yeteneklerimize sunduğumuz imkanların örnek bir göstergesi. Artık onun için mesele sadece öğrenmek değil; şimdi mesele burada, FC Bayern'de hücuma geçmek."

Ibrahimovic de bu bağlamda artık altyapısından yetiştiği kulüpte çıkış yapma isteğini vurguladı: "Dünyanın en büyük kulübünde oynama şansı elde ettiğim için çok mutluyum. Bu şansı kesinlikle değerlendirmek istiyorum." Görünüşe göre antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında bu fırsatı yeterince kullanamadı ve bu nedenle son haftada yeniden ayrılık söylentileri yükseldi.

"Eğer ortada varsa, somutlaşmışsa, her iki taraf için de ilginç olabilecek bir şey varsa, o zaman buna bir kez daha açık olunabilir", demişti sportif işler sorumlusu Max Eberl geçen hafta bir anda dikkat çekici biçimde. Sport1'in aktardığı bilgilere göre Eberl'in bir transfer için kapıyı kamuoyu önünde bu denli açmış olması, Ibrahimovic'i "son derece rahatsız etti". Habere göre oyuncunun menajeri Roman Rummenigge de önceden konuşulmadan yapılan bu çıkış karşısında "afalladı".

Getty Images

Ama ne Union, ne Werder ne de İtalya: FC Augsburg neden bir anda devreye girdi?

Öte yandan, son dönemde çıkan transfer söylentilerine rağmen Fuggerstadt'a bir transfer ihtimali son olarak pek kendini göstermemişti. FCA birkaç ay önce gevşek şekilde ilgili görülse de son dönemde yarışı başka takımların kazanacağı izlenimi daha güçlüydü.

İtalya'dan Atalanta Bergamo olası bir satın alma adayı olarak görülürken, Bundesliga içinde ise özellikle Union Berlin ile Werder Bremen'in bir kiralık transferi mümkün kılmak için nabız yokladığı belirtiliyordu.

Ancak Ibrahimovic'in yolu şimdi Augsburg'a düşüyor. Teknik direktör Manuel Baum yönetiminde doğrudan büyük bir rol üstlenebilir. Özellikle de Alexis Claude-Maurice transfer döneminin sonuna kısa süre kala ayrılırsa. Uygun bir teklif gelirse, önüne engel çıkarılmayacağı iddia ediliyor.

Ibrahimovic, 2023'ün başında 17 yaşındayken Julian Nagelsmann yönetiminde FCB'nin A takımıyla ilk maçına çıktı. Kiralık transferler başlamadan önce buna üç maç daha eklendi. Kompany yönetiminde, içinde bulunulan sezonun iki resmi maçında da 90'ar dakika boyunca kulübede kaldı. Geçen sezon Heidenheim formasıyla 34 maçta 2 gol ve 5 asist üretti.



