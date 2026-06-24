Büyük bir bomba… Real Madrid: Atlético, Álvarez’ı bize satacak

Ünlü İspanyol spor muhabiri Josep Pedrol, Arjantinli futbolcu Julián Álvarez’in geleceği konusunda büyük bir sürpriz açıkladı.

Pedrol, Real Madrid'in içinden kendisine ulaşan ve kulübün İspanyol futbolundaki en tartışmalı transferlerden birini sonuçlandırabileceğine olan güvenini teyit eden bir mesajı açıkladı.

Pedrol, "El Chiringuito" programının X platformundaki resmi hesabında öne çıkardığı açıklamasında, Real Madrid içinden kaynakların kendisine doğrudan şu bilgiyi ilettiğini söyledi: "Atlético Madrid, Julián Álvarez'i bize satacak."

Bu açıklamalar, özellikle oyuncunun Katalan kulübüne transfer olmak istediğine dair çok sayıda haberin ortaya çıkmasının ardından, Barcelona'nın Atlético Madrid'in forvetiyle anlaşma yapmanın en güçlü adayı olarak görüldüğü bir dönemde geldi. Hatta durum, Atlético Madrid'in, oyuncunun Madrid kulübüyle sözleşmesi devam ederken Barcelona ile yaptığı iddia edilen görüşmeler nedeniyle FIFA'ya şikayette bulunmakla tehdit ettiği noktaya kadar gelmişti.

Bu durumun şaşırtıcı olmasının bir başka nedeni de, Atlético Madrid’in geçtiğimiz haftalarda Real Madrid’den gelen 150 milyon avroluk resmi teklifi, oyuncunun sözleşmesindeki 500 milyon avroluk devasa ceza maddesine dayanarak reddetmiş olmasıdır.

Son günlerde Álvarez'in transferi, transfer piyasasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Şu anda İspanya’yı meşgul eden soru ise şu: Barcelona, birçok kişinin hücum hattının ideal varisi olarak gördüğü bu oyuncuyu kadrosuna katmayı başarabilecek mi, yoksa Real Madrid’in anlaşmayı sonuçlandıracak gizli kozları mı var?

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