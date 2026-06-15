"Bütün bu saçmalıklardan gerçekten çok yoruldum"

Hans Kraay junior, Voetbal International dergisinde yazdığı köşe yazısında, Hollanda milli takım kaptanı Virgil van Dijk’in sürekli maruz kaldığı eleştirileri hiç anlamadığını belirtiyor. Liverpool’un savunma oyuncusu, bu sezon giderek daha fazla eleştiriye maruz kalıyor; Hollanda milli takımında da durum aynı.

"Van Dijk'a yöneltilen tüm bu saçmalıklardan inanılmaz derecede yoruldum," diye başlıyor Kraay. "Bu sezon Liverpool'da oynadığı beş maçın ardından İngiliz yorumcular onu Premier Lig tarihinin en iyi stoperi olarak nitelendirdiler. Altı maç sonra ise aynı yorumculara göre birdenbire hiçbir şey yapamaz hale geldi."

Kraay, İngiltere'deki bu eğilimi hiç anlamıyor ve Hollanda'da da buna uymamamız gerektiğini düşünüyor. "Bundan çok yoruldum demiş miydim? Hollanda'da bu aptalca İngiliz patlamalarına kesinlikle uymamalıyız."

93 kez milli forma giyen oyuncu hakkındaki sonucu açık. "Van Dijk tek kelimeyle muhteşem. Gravenberch'in o güzel ortasının ardından 1-0'ı teknik açıdan inanılmaz güzel bir kafa vuruşuyla attı."

"Ve Japonya'nın 2-2'sinde Reijnders, Van de Ven ve evet, Virgil'de de çok şey ters gitti. Virgil van Dijk'i aşağılayacak yerine daha çok takdir etmeliyiz," diyor analist.

Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın oyuncu değişikliği politikası da gündeme geliyor. Kraay bu konuda biraz daha olumsuz ve bunun nihai sonucu etkilediğini düşünüyor.

"İkinci yarıya 2-1 önde girip Japonya'nın artık gol atmak zorunda olduğunu ve atacağını bildiğiniz halde, takımın tüm derinliğini değiştirmenizi üzücü buluyorum. Çünkü Koopmeiners'in yerine mükemmel Summerville'i, Malen'in yerine Memphis'i oyuna soktunuz."