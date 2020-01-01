Busquets: La Liga'nın yeniden başlayacağını düşünmüyorum

Katalan ekibin tecrübeli futbolcusu Sergio Busquets, La Liga'da sezonun geri kalanının oynanmasının pek mümkün olmadığını söyledi.

'nın 31 yaşındaki oyuncusu Sergio Busquets, koronavirüs sebebiyle askıya alınan 'da 2019-20 sezonunun tamamlanabileceğine olan inancının az olduğunu söyledi.

Cadena COPE ve Onda Cero'ya konuşan Busquets şunları dile getirdi:

Daha fazla takım

"Sezonun tamamlanmasının zor olacağına inanıyorum. Bence sezon devam edemez. Başlangıçta sürecin nasıl ilerleyeceğini görmek istedim ama bence zirve noktasına ulaştık. İyi haberlerin gelmesini bekliyorum."

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"Sezonun devam etmesi, insanların bir araya getirilmesi ve seyahatler yüzünden zor olacak. Bu bir problem."

"Her şeyden önce ortadaki belirsizlikten dolayı çok zor bir durumun içindeyiz. Ama bu sırada çocuklarımla daha fazla zaman geçirebilirim."

"Topla çok fazla haşır neşir olmuyorum ancak fiziksel eğitmenlerin bizim için hazırladığı ve her gün yaptığımız haftalık egzersizlerimiz var."