Bursaspor'un yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak

Mesut Bakkal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunun sahibi Yalçın Koşukavak oldu.

ekiplerinden 'da, prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Yalçın Koşukavak ve sportif direktör Selçuk Erdoğan ile ikişer yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüp başkanı Mesut Mestan, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Bursaspor'u layık olduğu yere getirmek için çabaladıklarını ve heyecanlı isimlerle çalışmak istediklerini söyledi.

Mestan, Koşukavak ve Erdoğan'ın sözleşmelerinde tazminat maddesi bulunmadığını, başarı odaklı ücretler belirlediklerini ifade etti.

konusunda teknik ekiple ortak hareket edeceklerini belirten Mestan, bazı oyuncularla ön görüşmeler yaptıklarını ve prensip anlaşmasına vardıklarını aktardı.

Borcu kapatarak FIFA tarafından verilebilecek cezayı engellediklerini anlatan Mestan, bu haftadan sonra ise TFF'deki transfer tahtasını açtırmak istediklerini dile getirdi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Mestan, şunları kaydetti:

"Şu aşamada hiçbir kulüp doğru dürüst transfer yapmadı. İsabetli transferler yapıp, katkı sağlayacak oyuncuları takımımıza katmak istiyoruz. Bundan sonra tüm enerjimizle transfer tahtasını açtırmak istiyoruz. Vergini'yi gönderdik, Badji'yi sattık. Dün akşam üzeri ödemesi yapıldı, o da sıcak bir karar. Bir haftalık süreç vardı. Sözleşme süreçleri çok uzun sürmüyor. Onun haricinde satılmış oyuncu veya sözleşmesini feshettiğimiz oyuncumuz da yok. Bazıları Süper Lig'de oynamak istiyor, biz de anlayış gösterdik. Bazı oyuncularımıza izin verdik. Yarın takımımızı topluyoruz. Yusuf Erdoğan, ayın 20'sinde serbest kaldı. Diğerleri hala mevcut oyuncularımız."

"Geriye dönmemek üzere yapılanmamız gerek"

Yeşil-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak ise Bursaspor'un büyük kulüp ve camia olduğunu vurguladı.

Bursaspor'un yeniden Süper Lig'e dönmesi için el birliğiyle hareket edilmesi gerektiğine dikkati çeken Koşukavak, "Zaman zaman kulüpler böyle şeyler yaşayabilir. Önemli olan tekrardan geleceğe nasıl yürümek lazım, bunların planlarını yapmak gerek. O yüzden buradayım. Başkanım bu kulüpte önemli şampiyonluk yaşadı. İnşallah bu sene tekrar böyle bir şey yaşarız ve artık geriye dönmemek üzere yapılanıp oraların takımı olmamız dileğiyle hareket ederiz." ifadelerini kullandı.

Topyekun kalkınmaya ihtiyaç olduğunu söyleyen Koşukavak, Bursaspor'un altyapıdaki maçlarını izlediğini ve yetenekli oyuncuların olduğunu belirtti.

Genç oyuncularla da şampiyon olunabileceğini kaydeden Koşukavak, şöyle konuştu:

"Timsahın fiziksel bir özelliği vardır, dişleri aşındıkça sonradan yeni dişleri gelir. Çalıştığım başka kulüplerde Bursaspor'un altyapısından oyuncular aldım. Bu şehrin potansiyeli ve dinamikleri var. Bursaspor formasını taşımak çok kolay değil. Sahada Bursaspor forması giyen genç futbolcu varsa hassasiyet olması gerekiyor. Öz kaynaktaki oyuncuları nasıl değerli hale getiririz? Sürekli tüketerek ayakta kalamayız. Vakıfköy'e gidip mesai harcamak istiyorum. Burada da gündem çok yoğun. Elimden geldiği sürece oradan çok kıymetli oyuncuları Türk futboluna kazandıracağız."

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Yeni sportif direktör Selçuk Erdoğan da Bursaspor'un, Avrupa'nın önde gelen futbol camiaları ve markalarından biri olduğunu anlattı.

Emeğini, iş ahlakını ve becerilerini Bursaspor için kullanacağını ifade eden Erdoğan, "Bursaspor tarihinde ilerleyen süreçte başarılara imza atmak istiyorum. Uzun ince bir yoldayız. Umarım iyi bir başlangıç olur. Planlı, programlı şekilde gideceğiz. Bursaspor ilerleyen süreçte iyi yerlerde olacaktır. Son derece açık, şeffaf ve emekçi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Yalçın Koşukavak ve Selçuk Erdoğan'la ikişer yıllık sözleşme imzalandı.