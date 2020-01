Bursaspor'un genç yıldızı, İbrahim Üzülmez'e güveniyor

Bursaspor'un genç futbolcusu Emirhan Aydoğan yeni teknik direktörleri İbrahim Üzülmez'in takıma büyük bir etkisinin olduğunu söyledi.

'un genç oyuncusu Emirhan Aydoğan, bir dönem Beşiktaş forması giyen ve yeşil-beyazlı ekipte teknik direktörlük kariyerini sürdüren İbrahim Üzülmez'in takımın mücadele gücünü artırdığını söyledi.

TFF 1. Lig'in ilk yarısını 3 puan silme cezasına rağmen 27 puanla 6'ncı sırada tamamlayan Bursaspor, devre arası hazırlıklarını Antalya'daki kampta sürdürüyor.

Kulübün altyapısında yetişen ve bu sezon 15 maçta forma giyen orta saha oyuncusu Emirhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige iyi ve dinamik başladıklarını ancak birkaç maçta istedikleri sonucu alamadıklarını belirtti.

Ligin ilk yarısı itibarıyla istedikleri yerde olmadıklarını vurgulayan genç futbolcu, son maçta lider 'u yenerek ivme yakaladıklarını anlattı.

Kamp sürecini iyi geçirdiklerini aktaran Emirhan, şöyle devam etti:

"İkinci yarı daha farklı, daha güçlü, daha dinamik bir Bursaspor izlettireceğimizi düşünüyorum. Kampta çok yoruluyoruz ama aynı zamanda rekabet halinde oyunlar oynayarak gelişiyoruz. Güzel bir ortam var. Transferin son gününde tahta açılmıştı. Bazı arkadaşlarımız geç katıldı. O yüzden birbirimizi tanımamız, oyun anlamında hem de karakter anlamında biraz zaman alabiliyor. Şimdi takımdaşlığın daha yeni yeni oturduğunu söyleyebilirim. Hatayspor maçında da bunu gösterdiğimizi düşünüyorum. Takım kampta daha çok vakit geçirdiği sürece daha da bütünleşecektir."

"İbrahim Üzülmez beni çok etkiledi"

Emirhan Aydoğan, sezonun ilk yarısının son bölümünde, futbol anlamında detaylara önem veren bir teknik direktörle çalıştıklarını dile getirdi.

Bu anlamda da farklı yönlerde kendini geliştirdiğini ifade eden Emirhan, zorlu ancak kendisi için çok olumlu bir süreç geçirdiğini belirtti.

Gelişmeye ve değişmeye devam ettiğini söyleyen Emirhan, "İbrahim hocamın da bu konuda bana çok destekleri oluyor. İbrahim Üzülmez beni çok etkiledi. Takıma da çok büyük tesiri var olumlu anlamda. Bu yüzden mücadele gücümüzü artıracağımızı düşünüyorum. Nitekim de artıyor. Futbolcuların halinden iyi anlayan bir hoca. Bizim için bu durum bir artı. Ona güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Gelişmek için çaba vereceğim konusunda kendime inancım tam"

Emirhan Aydoğan, takımının altyapısından yetiştiğini hatırlatarak, camianın ve taraftarın ne istediğini iyi bildiğini kaydetti.

Bursaspor'da oynamanın kendisinin hayali olduğunu anlatan Emirhan, şöyle konuştu:

"Bunu sürekli olarak yakalayabildiğimi söyleyemem. Şu an bunun hazzını, zorluklarını, sevinçlerini, hüznünü çok daha net yaşıyorum. Sezon başından itibaren bu sürece kadar da bu duyguların her birini yaşadım. Bu 6 ayda hem futbol anlamında hem dışarıdaki futbolcu yaşamı anlamında kendime çok şey kattığımı düşünüyorum. Kendime bir şeyler katmaya çabalayan bir insanım. Her zaman gelişmek için çaba vereceğim konusunda kendime inancım tam. O yüzden ikinci devreyi merakla bekliyorum. Hedefim öncelikle Bursaspor'da faydalı olmak ve burada gelişebildiğim kadar üstüne kata kata gelişmek. Onun sonrasında futbol nerede zorluysa, nerede bir üst seviye ise oraya ayak uydurmak, oraya çıkana kadar kendimi geliştirmek ve bu zorluk seviyesine kendimi hazırlamak."