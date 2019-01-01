Bursaspor yeni teknik direktörü Mesut Bakkal oldu

Samet Aybaba ile yollarını ayıran Bursaspor'un yeni teknik direktörü Mesut Bakkal oldu.

'da teknik direktör Samet Aybaba, Aytemiz yenilgisinin ardından ayrılık kararı almış, yönetimle yaptığı görüşmede de karşılıklı mutabakata vararak sözleşmesini feshetmişti.

Takımı Mesut Bakkal'a emanet etmek isteyen Bursaspor yönetimi deneyimli hocayı bugün Ankara'dan Bursa'ya davet etti.

Yapılan görüşmede anlaşma çıktı ve Mesut Bakkal Yeşil-Beyazlılar'ın yeni teknik direktörü oldu.

Bursaspor'un internet sitesinden yapılan açıklamada "Bugün Bursa’ya gelen ve yapılan görüşme neticesinde anlaşma sağlanan Mesut Bakkal, Bursasporumuzun yeni teknik direktörü olarak göreve başlıyor" ifadeleri kulllanıldı.

55 yaşındaki teknik adam ligin ilk yarısında Aytemiz Alanyaspor'u çalıştırmıştı.

Ligin 27 haftası geride kalırken 28 puan toplayan Bursaspor düşme hattının 1 puan önünde, 15. sırada yer alıyor.